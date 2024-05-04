МВД предупредило белорусов об "усиленном контроле" на Пасху. За чем будут следить?

Опубликовано: 04.05.2024 12:21 , Обновлено: 04.05.2024

В преддверии праздничных мероприятий МВД Беларуси предупредило о принятии "дополнительные мер" по обеспечению безопасности граждан. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

По данным ведомства, сотрудники МВД усилят контроль вблизи храмов, а также на транспортных объектах.

В частности, сотрудники Госавтоинспекции пообещали обеспечить “комфортные условия” на парковках автотранспорта. Для исключения заторов на дорогах в ведомстве разработали маршруты объездов.

В местах скопления большого количества людей сотрудниками будет организован “пропускной режим с использованием технических средств”.

“Приоритетными остаются вопросы личной, имущественной и дорожной безопасности. Личный состав милиции ориентирован на оказание помощи людям, их защиту от противоправных посягательств и предупреждение правонарушений”, — заявили в пресс-службе МВД.

Также в МВД попросили белорусов проявлять бдительность и сообщать ближайшим нарядам милиции “о подозрительных лицах или оставленных без присмотра предметах и вещах”. В ведомстве призвали “соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий”, не допускать нарушений законодательства и “с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в МВД предупредили о 5 важных вещах, которые нужно учесть собираясь за грибами.

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