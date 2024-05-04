Стало известно, что будет с жилищным комплексом “Северный берег” в Минске после ухода эмиратского инвестора

Опубликовано: 04.05.2024 09:05 , Обновлено: 04.06.2024

Компания-застройщик столичного жилищного комплекса "Северный берег" рассказала о будущем проекта после статьи Reuters об уходе из проекта эмиратского инвестора магната Мохамеда Алаббара. Свой комментарий компания опубликовала в своём телеграм-канале.

Напомним, что в начале апреля появилась информация о том, что эмиратский магнат недвижимости Мохамед Алаббар, который инвестировал в строительство многомиллионного жилищного комплекса “Северный берег” возле Цнянского водохранилища, решил продать свою долю в проекте. Об этом сообщало британское информационное агентство Reuters.

“В связи с обеспокоенностью наших клиентов, основанной на информации в СМИ, источником которой стала статья в Reuters, в отношении потенциальных планов инвестора в Республике Беларусь, мы как белорусская компания-застройщик ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» заверяем, что продолжаем возведение комплекса «Северный Берег» в Минске”, — уведомили представители компании в своём телеграм-канале.

Они заверили, что концепция застройки комплекса останется “неизменной и будет полностью реализована”.

По их словам, график и план строительства останутся прежними, и сейчас компания занята проектированием социальных объектов, а именно детского сада и школы, к строительству которых планирует приступить “в самое ближайшее время”.

“Наша компания ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед» абсолютно финансово стабильна и обладает достаточными экономическими и инженерными ресурсами для успешной работы над проектом на многие годы вперед”, - заверил застройщик “Северного берега”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что эмиратский застройщик, стоящий за дубайским небоскребом Бурдж-Халифа, инициировал продажу принадлежащих ему активов в Беларуси. Об этом со ссылкой на приближенные источники сообщило новостное агентство Reuters.

Эмиратский застройщик «Северного берега» решил уйти из Беларуси — Reuters

А также рассказывал об амбициозных планах арабского инвестора, которыми он делился в 2022 году. Планировалось, что к 2040 году на месте «Северного берега» вырастет целый «город» с деловыми центрами и жилым домами.

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