В Новополоцке ребенок попал в ловушку городского фонтана

🎥 Видео

Опубликовано: 10.03.2024 20:29 , Обновлено: 10.03.2024

В пресс-службе МЧС сообщили, что 10 марта 10-летний ребенок застрял на фонтане рядом с домом №2А по улице Калинина в городе Новополоцке. К нему на помощь вызвали спасателей.

“Мальчик 2013 года рождения находился на металлической надстройке–распылителе и самостоятельно выбраться не мог. Еще один парень 2011 года рождения также провалился под лед, но до приезда подразделений МЧС выбрался сам”, - сообщили в ведомстве.

В ловушке парень оказался, попытавшись с другом прогуляться по льду, оставшемуся в фонтане, однако тот начал трескаться, а под ним оказалось ещё много воды.

Сотрудник МЧС спустился в фонтан и, посадив ребенка на плечи, вынес его на берег. Обоих парней с общим переохлаждением отправили в больницу.