В украинском МИД показали сотрудника, сгенерированного ИИ. Что он будет делать?

Опубликовано: 04.05.2024 09:52 , Обновлено: 04.07.2024

Украинский МИД представил сотрудницу, созданную с помощью искусственного интеллекта. О том, чем она будет заниматься, представители ведомства рассказали изданию Guardian.

Как сообщили в МИД Украины, сотрудница Виктория Ши, сгенерированная искусственным интеллектом, будет делать официальные заявления от имени своего министерства иностранных дел для СМИ.

Цифровая модель сотрудницы была создана на основе реального человека. Её прототипом стала певица и участница украинской версии реалити-шоу «Холостяк» Розали Номбре. Девушка согласилась на это бесплатно, и команда проекта сняла и оцифровала ее.

“Важно отметить, что консульская представительница и ее реальный прототип являются двумя разными лицами, а с официальными комментариями от имени консульской службы МИД выступает только цифровое лицо Виктория Ши”, — подчеркнули в украинском ведомстве.

ИИ-сотрудница уже выступила с первым обращением, в котором рассказала, что её имя символизирует “победу Украины”, а фамилию — искусственный интеллект (штучный интеллект), который её создал.

В пресс-службе МИД подчеркнули, что заявления Виктории Ши не будут сгенерированы искусственным интеллектом. Их будут “писать и проверять реальные люди”, а цифровая модель сотрудницы будет только их озвучивать.

«Это только визуальная часть, которую ИИ помог нам создать», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его мнению? новый пресс-секретарь — это «технологический скачок, которого еще не совершила ни одна дипломатическая служба в мире».

Основной причиной, побудившей ведомство создать ИИ-сотрудника, по словам министра, стала “экономия времени и ресурсов” дипломатов. Создали Викторию Ши члены команды Game Changers, которая ранее создала контент виртуальной реальности, связанный с войной в Украине.

Чтобы избежать фейков с использованием Виктории Ши, заявления будут сопровождаться QR-кодом, связывающим их с текстовыми версиями на сайте МИД Украины.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Украина начала оборудовать дальнобойные дроны искусственным интеллектом. Именно они атакуют энергетически объекты в России. Об этом сообщили в СNN.

Украина атаковала российские НПЗ дронами с искусственным интеллектом — CNN