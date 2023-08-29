Когда сажать озимый чеснок? Насыпьте в лунки это — и получите обильный урожай

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Опубликовано: 29.08.2023 11:45 , Обновлено: 28.04.2024

Озимый чеснок — растение, которое ценят не только за его вкусовые, но и за лекарственные качества. Мы узнали, как вырастить крупные и сочные луковицы. Для этого достаточно провести одну простую обработку перед посадкой.

Сажать чеснок можно как весной, так и осенью. Выращивать это растение несложно, но у озимого чеснока есть свои особенности, поэтому стоит правильно ухаживать за ним, чтобы вырастить крупные головки.

Когда сажать озимый чеснок? Выберите правильное место

Наиболее популярными сортами озимого чеснока являются Аркус, Харнас, Яновицкий, Мега, Орлик, Оркан и Пола. Все сорта хорошо переносят низкие температуры и устойчивы к инфекциям и болезням. Однако это не означает, что к ним не предъявляются особые требования.

Помните, что озимый чеснок следует высаживать не позднее второй половины октября , до появления первых заморозков.

[info_b] Если озимый чеснок высадить слишком рано, он прорастет и зимой погибнет. Если упустить время, растение не успеет укрепиться и сформировать корневую систему, что грозит потерей урожая, писал Телеграф.

Оптимальный срок высадки зависит от климатических особенностей региона. Можно ориентироваться на народные приметы. Опытные огородники считают, что посадкой чеснока осенью под зиму нужно заниматься после того, как опадет листва, а косяки птиц потянутся на юг. Главное правило – посадить озимый чеснок за 20-30 дней до первых заморозков.

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Лучше всего выбрать хорошо освещенное место.

Чеснок должен расти в проницаемой, влажной и гумусной почве. Очень важно не сажать его там, где ранее росли луковичные овощи или картофель.

Когда сажать озимый чеснок по лунному календарю 2023

Согласно лунному календарю, благоприятными днями для посадки озимого чеснока являются:

в сентябре: 2-3, 9-10, 17, 21-22 и 30 числа;

в октябре: 1, 7-8, 15.

Сделайте одну вещь перед посадкой

Перед посадкой озимого чеснока необходимо прополоть почву, а также разрыхлить ее.

Перед тем как поместить чеснок в почву, хорошо будет насыпать в лунку древесную золу, которая станет прекрасным удобрением для растения и пополнит почву такими питательными веществами, как фосфор, калий, кальций и сера.

[info_b]При использовании золы не нужно применять другие удобрения под растения, так как она содержит достаточное количество минеральных веществ.[/info_b]

Что еще делать на огороде и в саду осенью?

Ранее Телеграф писал, что осень — очень напряженное время для огородников. В это время собирают овощи и фрукты. Это также лучшее время для посадки и размножения растений. Мало того — с деревьев опадают листья, которые нужно сгребать, да и приближающиеся холода вынуждают защищать растения от заморозков. Однако и в сентябре, и в октябре, и даже в ноябре бывают солнечные дни, которые нужно проводить на огороде и в саду.

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