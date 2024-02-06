Почему сиденья в автобусах всегда такой странной расцветки? Это видео дало ответ

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2024 08:33 , Обновлено: 06.02.2024

Многие, наверное, задавались вопрос, почему сиденья в общественном транспорте часто украшены дикими узорами и яркими цветами? Все дело в особенностях их эксплуатации.

За день на одном сиденье могут смениться десятки пассажиров. А это значит, что соблюдать чистоту в таких условиях очень сложно. Сиденья накапливают пыль, и не только. И Аляповатые узоры призваны отвлекать пассажиров от поношенной и лоснящейся ткани.

А автор этого видео показал, что на самом деле скрывается под необычной расцветкой.

Кстати, часто обивка сидений автобусов представляет из себя три слоя, где верхний сделан из вязаной ткани типа жаккард, средний слой - из чего-то напоминающего губку, а нижний, подбивочный - марля. Такое устройство обивки обеспечивает естественную вентиляцию и температуру.