Сделайте это — и будете собирать огурцы до самых заморозков. Эксперты дали 5 советов
Многие белорусы считают, что осенью хороших огурцов уже не бывает — на грядках остаются или гиганты-переростки, или желтые плоды, которые пойдут разве что на семена. Однако собирать богатый урожай этих овощей можно до самых заморозков. Для этого нужно сделать всего несколько простых вещей — и ваш стол будет ломиться от свежих огурцов.
Удалите листья
Как рассказала специалист Procvetok в TikTok, сначала нужно удалить некоторые листья. А именно старые и поврежденные.
Прищипните боковые пасынки
Далее, по ее словам, следует прищипнуть боковые пасынки, которые растут из пазухи листа.
Омолодите и защитите корневую систему
Чтобы омолодить корневую систему ваших огурцов, эксперт посоветовала полить их специальным раствором.
Нужно смешать 10 г корнеобразователя, 50 мл гумата калия, 100 мл триходермы и 10 литров воды. Еще одну такую подкормку следует сделать через 2 недели.
Важно полить огурцы этим раствором по влажной почве.
Опрыскивание
Чтобы огурцы не заболели, специалист также посоветовала опрыскать листья биопрепаратом (Сенная палочка) — 1 раз в неделю.
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Как еще увеличить сезон урожая огурцов?
В свою очередь другие эксперты на портале sovkusom посоветовали полить огурцы теплой водой и “хорошенько покрыть почву перегноем, компостом, торфом, опилками или даже травой”. Такое мульчирование должно защитить корневую систему, улучшить качество земли и заставит появиться новые корешки, что приведет к ускорению роста и созреванию плодов.
Также там порекомендовали опрыскать листья огурцов раствором марганцовки (0,5 г марганцовки на 5 литров воды), а также поливать его под корень.
А можно подкормить растение мочевиной (0,5 ст. л. на 10 л воды).
Но более дешевый способ — смешать одну часть кислого молока или сыворотки с 5 частями воды и на каждый литр добавить 3 капли йода.
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