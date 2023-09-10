Сделайте это — и будете собирать огурцы до самых заморозков. Эксперты дали 5 советов

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Опубликовано: 10.09.2023 12:46 , Обновлено: 12.09.2023

Многие белорусы считают, что осенью хороших огурцов уже не бывает — на грядках остаются или гиганты-переростки, или желтые плоды, которые пойдут разве что на семена. Однако собирать богатый урожай этих овощей можно до самых заморозков. Для этого нужно сделать всего несколько простых вещей — и ваш стол будет ломиться от свежих огурцов.

Удалите листья

Как рассказала специалист Procvetok в TikTok, сначала нужно удалить некоторые листья. А именно старые и поврежденные.

Прищипните боковые пасынки

Далее, по ее словам, следует прищипнуть боковые пасынки, которые растут из пазухи листа.

Омолодите и защитите корневую систему

Чтобы омолодить корневую систему ваших огурцов, эксперт посоветовала полить их специальным раствором.

Нужно смешать 10 г корнеобразователя, 50 мл гумата калия, 100 мл триходермы и 10 литров воды. Еще одну такую подкормку следует сделать через 2 недели.

Важно полить огурцы этим раствором по влажной почве.

Опрыскивание

Чтобы огурцы не заболели, специалист также посоветовала опрыскать листья биопрепаратом (Сенная палочка) — 1 раз в неделю.

Как еще увеличить сезон урожая огурцов?

В свою очередь другие эксперты на портале sovkusom посоветовали полить огурцы теплой водой и “хорошенько покрыть почву перегноем, компостом, торфом, опилками или даже травой”. Такое мульчирование должно защитить корневую систему, улучшить качество земли и заставит появиться новые корешки, что приведет к ускорению роста и созреванию плодов.

Также там порекомендовали опрыскать листья огурцов раствором марганцовки (0,5 г марганцовки на 5 литров воды), а также поливать его под корень.

А можно подкормить растение мочевиной (0,5 ст. л. на 10 л воды).

Но более дешевый способ — смешать одну часть кислого молока или сыворотки с 5 частями воды и на каждый литр добавить 3 капли йода.

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