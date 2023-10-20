Как приготовить настоящий бульон без варки? Положите продукты в кастрюлю и ждите

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Опубликовано: 20.10.2023 13:41 , Обновлено: 16.07.2024

Приготовление настоящего густого бульона требует труда и терпения. Но, оказывается, не всегда нужно стоять на кухне, следить за супом и собирать пенку. Оказывается, существует бульон, который готовится сам. Как его приготовить?

Классический отвар нужно варить долго и за ним, как правильно, следует часто присматривать. Однако, как оказалось, последнее вообще не обязательно.

В Сети появился интересный рецепт бульона, который фактически готовится сам по себе. Все, что нужно сделать, — это положить мясо и овощи в кастрюлю, затем поставить ее в холодную духовку и пождать 15 часов. Потом останется только собрать то, что накопилось сверху.

Вы можете приготовить отвар таким образом по своему вкусу. Но автор рецепта предложил свой способ.

Для супа вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 л холодной воды;

1 курица;

кусок утки;

кусок говядины;

несколько куриных лапок;

овощи (морковь, петрушка, сельдерей, лук);

3 лавровых листа

8 зерен душистого перца;

15 зерен черного перца;

2 столовые ложки соли.

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Как приготовить?

Положите все перечисленные ингредиенты в кастрюлю и залейте водой. Поставьте кастрюлю в холодную духовку. Установите температуру 110-115 градусов и оставьте на 15 часов.

Вынув кастрюлю, соберите все, что скопилось сверху. Готово!

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