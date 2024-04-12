"Хоть бы задом ехал" — В TikTok опубликовали видео из-под Минска с водителем, "из-за которого погибают люди"

🎥 Видео

Опубликовано: 12.04.2024 13:39 , Обновлено: 12.04.2024

Смертельно опасный номер запечатлел на видео один из белорусов. На ролике, который опубликовали в соцсетях, отчётливо видно, как водитель выехал на встречную полосу и... продолжил движение как ни в чём не бывало.

Автор рассказал, что в нескольких километрах от столицы, на трассе “Минск-Гродно” увидел, как на встречную полосу выехал автомобиль марки Opel. Пользователь ехал и снимал нарушителя на видео, одновременно призывая так “никого не делать”, ведь “ангел-хранитель может не успеть”.

В комментариях белорусы единодушно рекомендовали позвонить в ГАИ и показать видео с горе-водителем, ведь “из-за таких погибают невинные люди”.

“Так ладно сам погибнет, ещё и за собой потянет других!” — написал кто-то в обсуждении ролика. Другие посоветовали отчаянному владельцу авто “пешком ходить оставшуюся жизнь”.

Были и те, кого ситуация не удивила: “Один ехал по встречке? Да их там 1000 было, достали”. А некоторые и вовсе перевели всё в шутку:

“Хоть бы задом ехал”, — написал один из мужчин. Другой добавил:

“Opel” праворульный просто”.

Ранее Telegraf.news писал, что один из пользователей разместил на популярной видеоплатформе короткий ролик с необычным домом. По крайней мере, на каждом шагу такой точно не встретишь. Расписной забор, телевизор на крыше, бутылки и многое-многое другое. Посмотрите на это чудо и вы.

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