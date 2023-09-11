Как белорусам вырастить чеснок с кулак? Узнали, что нужно сделать прямо сейчас

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.09.2023 07:50 , Обновлено: 10.09.2023

Как правильно посадить озимый чеснок в сентябре или октябре, чтобы его головки выросли с целый кулак? У многих белорусов все для этого есть. Главное — знать несколько важных правил: о месте посадки зубчиков, времени и правильной обработке. А заняться грядками под чеснок лучше уже сейчас.

Где лучше высаживать чеснок?

Высаживать чеснок эксперты советуют на те участки, где росли огурцы, кабачки, бобовые или капуста. Старайтесь не садить чеснок там, где раньше росли пасленовые — иначе забудьте о хорошем урожае.

Подойдет солнечное, защищенное от сквозняков место. И лучше всего чесноку будет на возвышенности: дело в том, что в низине он преет и вымокает, луковицы и зубки мельчают, а донце разваливается.

Как подготовить место?

Грядку нужно готовить примерно за 1-2 недели до посадки культуры

внесите 1-2 ведра компоста;

посыпьте 20-30 грамм комплексного удобрения на 1 квадратный метр;

достаточно глубоко перекопайте.

За это время почва должна осесть и корням чеснока не придется надрываться при росте.

Как правильно посадить озимый чеснок?

Для посадки подготовьте самые крупные зубчики и удалите у них донца, которые будут только мешать прорастанию.

Обязательно проверьте их на зараженность вредителями и патогенами.

Также, чтобы зубчики не сгнили, стоит обработать их раствором триходермы (на 1 час). Им же можно полить грядки после посадки чеснока.

Кстати, чтобы растение не замерзло зимой, эксперты советуют сеять между рядами овес — он задержит снег.

Сентябрь — лучший месяц?

А когда лучше всего садить озимый чеснок? Вообще, многие специалисты рекомендуют делать это в период с 10 по 25 сентября. Но важно, чтобы он оказался в земле не позднее второй половины октября, до появления первых заморозков.

[info_b]Если озимый чеснок высадить слишком рано, он прорастет и зимой погибнет. Если упустить время, растение не успеет укрепиться и сформировать корневую систему, что грозит потерей урожая.[/info_b]

По лунному календарю хорошими днями будут:

в сентябре — 17, 21-22 и 30 числа;

в октябре — 1, 7-8, 15.

Когда сажать озимый чеснок? Насыпьте в лунки это — и получите обильный урожай