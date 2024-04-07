"Главное от неожиданности соседа не поцеловать" — В Минске на концерте на экраны вывели парочки белорусов. Как они реагировали?

🎥 Видео

Опубликовано: 07.04.2024 13:12 , Обновлено: 07.04.2024

Во время концерта Imperial Orchestra в Минске на экраны вывели сидящие в зале парочки белорусов. Видео собрало множество комментариев и версий того, как могли бы развиваться события.

Во время ожидания предстоящего концерта саундтреков в исполнении Imperial Orchestra в Минске оператор решил позабавить зрителей получившей популярность на западе видеосъёмкой зрителей. Оператор наводил камеру на сидящие рядом пары девушек и парней, и видео с ними проецировалось на большие экраны.

Практически все “попадания” оператора оказались удачными — сидящие рядом парни и девушки действительно оказывались парами и, по сложившейся традиции, смущённо целовались при наведении на них камеры.

За полдня видеоролик с этим моментом с концерта в TikTok собрал более 100 тысяч просмотров и множество комментариев. Большинство пользователей пришло в умиление от поцелуев парочек, но многие начали воссоздавать остросюжетные варианты того, как нелепо могли бы развернуться события в таких обстоятельствах.

“Брат и сестра, которые пришли на концерт: ???”, — выдала одну из версий пользовательница под видео.

“А вдруг бы там чей-то муж с любовницей попал в кадр? неловкая ситуация вышла бы?”, — написала ещё одна пользовательница.

“А если рядом просто чужой мужчина надо целоваться?”, — задался вопросом комментатор.

“Главное от неожиданности соседа не поцеловать”, — пошутила ещё одна девушка в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорус, переехавший в Израиль, нашёл в магазине белорусскую и украинскую сгущёнки и решил их сравнить. За сутки под роликом собралось множество комментариев как от белорусов, так и от жителей других стран.

В Израиле сравнили белорусскую и украинскую сгущёнку. Какая выиграла?