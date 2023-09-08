Эпидемиологи дали список улиц в Минске, жителям которых рекомендовали не пить воду из-под крана из-за аварии
В "Минскводоканале" опубликовали список столичных улиц, жителям которых пока рекомендовали воздержаться от употребления воды из-под крана для приготовления пищи, питья и личной гигиены. До полной ликвидации последствий аварии на водопроводе для них пообещали организовать подвоз питьевой воды в автоцистернах.
[obnovleno_b]По состоянию на 08:30 8 сентября, по данным “Минскводоканала”, повреждение на водоводе было устранено, а регламентные работы по промывке водопроводных сетей в домах, затронутых аварией, завершены.
Тем не менее, пить воду из-под крана горожанам пока не рекомендовали: специалисты санитарно-эпидемиологической службы только начали отбирать пробы воды и пообещали позднее проинформировать о результатах лабораторных исследований по показателям безопасности по химсоставу и показателям микробиологической безопасности.[/obnovleno_b]
По уточненной информации “Минскводоканала”, ухудшение качества воды на водопроводных сетях может ещё наблюдаться в домах, расположенных по улицам:
- Сурганова,
- Некрасова,
- Беды,
- Восточная,
- Я. Коласа,
- Волгоградская,
- К.Чорного,
- Филимонова,
- Высоцкого,
- Огинского,
- Багратиона,
- Солтыса,
- Карвата,
- Связистов,
- пр-та Независимости (от ул. Гикало до ул. Филимонова).
По другим адресам в границах Первомайского, Партизанского и Советского районов, затронутых вчерашней аварией, изменений качества воды эпидемиологи и сотрудники “Минскводоканала” не зафиксировали.
В вечернем эфире телеканала “Беларусь 1” начальник диспетчерской службы “Минскводоканала” Сергей Майсюк заявил, что состояние воды в водопроводе на затронутых аварией участках “с каждым часом улучшается” и пообещал дать потребителям чистую воду “в кратчайшие сроки”.
Напомним, авария произошла в 23:32 6 сентября напротив дома 84 (корпус 3) по проспекту Независимости. Там прорвало трубу водовода холодного водоснабжения диаметром в метр, предположительно — из-за износа трубопровода. Сергей Майсюк, говоря о предварительных причинах аварии, заявил, что вероятнее всего речь идёт о “скрытых дефектах материала”.
Жителям трех районов Минска рекомендовали не пить воду из-под крана из-за аварии