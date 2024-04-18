Жители Новой Боровой пожаловались на “нефть” вместо воды из-под крана. В мэрии Минска и ЖКХ отреагировали

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Опубликовано: 18.04.2024 11:38 , Обновлено: 18.04.2024

Жители столичного микрорайона Новая Боровая уже больше недели жалуются на плохое качество воды, идущей из-под крана. В Мингорисполкоме вечером 17 апреля отреагировали на жалобы горожан, а в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства решили создать оперативный штаб - "для обеспечения качества воды".

На “нефть из-под крана вместо воды” пожаловались жители микрорайона Новая Боровая. Они активно выкладывали в социальных сетях фотографии и видео мутной, желтоватого цвета воды, которая течёт в их квартирах из-под крана, и выражали опасения по поводу безопасности её использования. Многие опасались не то что пить или готовить еду на такой воде, но и использовать её в хозяйстивенных нуждах.

“На сантехнике остается тонкая маслянистая пленка! Нельзя ни пить, ни мыться, ни технику использовать. Люди стирают белую одежду и достают серую… Посудомойки внутри грязные… Кто это компенсирует? Кто заменит фильтры? Из крана уже неделю вечером и утром нефть течет просто”, - пожаловался один из жителей микрорайона в соцсетях.

Фотографии, которые местные жители прислали компании “А-100”, которая выступала застройщиком Новой Боровой, могут служить наглядным подтверждением справедливости негодования жильцов.

Одна из жительниц района показала наглядно, как отличается вода, налитая непосредственно из-под крана (на фото справа), и пропущенная через фильтр (на фото слева). Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, многие опасаются использовать даже отфильтрованную воду.

Фото, которое прислали жители Новой Боровой управляющей компании "А-100"

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Что говорят в Мингорисполкоме и МинЖКХ?

Спустя неделю на жалобы официально отреагировали в Мингорисполкоме и Министерстве ЖКХ. В администрации города признали наличие проблемы, но переадресовали её решение компании-застройщику - ООО “Астокомфорт”. Именно на балансе этой организации, как пояснили в Мингорисполкоме, и находятся жилые дома в квартале улиц Пилотная – Камова – Эрхарт – Авиационная – Яковлева – Микояна – Небесная – Миля – Райт.

“В границах балансовой принадлежности на сетях Минскводоканала качество воды соответствует требуемым нормам”, - говорится в сообщении официального телеграм-канала городской администрации.

При этом там пообещали увеличить периодичность контроля качества воды и продолжить мониторинг, а в Министерстве ЖКХ и вовсе заявили о создании “оперативного штаба для обеспечения качества воды” в Новой Боровой, передало агентство БелТА. Там заявили, что “в настоящее время подаваемая питьевая вода пригодна для питья и употребления в пищу населением”.

Затруднение с решением этой проблемы заключается в том, что территориально Новая Боровая находится в двух километрах от минской кольцевой. Административно микрорайон входит в состав Боровлянского сельсовета, но жилая застройка вплотную примыкает к столичному микрорайону Уручье и большинством воспринимается как часть города. Несмотря на это, все проблемы приходится решать через компанию-застройщика, а не напрямую через городские службы.

“Мы знаем о проблеме поступления воды с примесью в районе Новая Боровая. На протяжении недели мы ведём коммуникацию с “Минскводоканал”, оставляем им обращения и официальные запросы от Товариществ собственников, пытаемся выяснить причины и ускорить процесс нормализации воды”, - сообщили в компании “А-100” 16 апреля, порекомендовав жителям “не употреблять воду из-под крана”.

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Вечером 17 апреля в компании сообщили, что промывку наружного водопровода завершили, но предупредили, что вода пока может идти “с осадком и рыжего цвета”.

“Ночью осадок осядет и с утра вода должна быть прозрачная”, - пообещали специалисты. Однако в комментариях жильцы рассказали, что и к утру после воды остаётся “какой-то черный осадок”.

На такой осадок после воды пожаловались жители Новой Боровой

В связи с этим компания “А-100” утром 18 апреля направила водовозы с чистой питьевой водой в район, где наблюдаются проблемы, как и всю предыдущую неделю.

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