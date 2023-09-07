Жителям трех районов Минска рекомендовали не пить воду из-под крана из-за аварии

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Опубликовано: 07.09.2023 12:28 , Обновлено: 07.09.2023

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии утром 7 сентября рекомендовал жителям трёх районов Минска - Первомайского, Партизанского и Советского - не пить воду из-под крана. Временно перейти на подвозную или бутилированную воду минчан призвали из-за аварии, которая произошла на сетях водоснабжения накануне ночью.

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Как рассказали в МЧС Беларуси, авария произошла в 23:32 6 сентября напротив дома 84 (корпус 3) по проспекту Независимости. Там прорвало трубу водовода холодного водоснабжения диаметром в метр, предположительно - из-за износа трубопровода.

Почти час ушло у специалистов на то, чтобы восстановить водоснабжение по обводным линиям, в это время наблюдалось снижение давления воды. К счастью, обошлось без пострадавших, а для жителей районов, которые затронула авария, пообещали организовать подвоз питьевой воды.

В санитарно-эпидемиологической службе Минска предупредили, что даже после того, как повреждение водопровода было локализовано, а давление в сети восстановлено, горожане могут наблюдать ухудшение качества воды.

Сейчас, как пояснили в службе, специалисты проводят промывку сетей в зоне влияния станции. По окончании этих работ и полной ликвидации аварии эпидемиологи планируют взять пробы воды и провести лабораторные исследования по показателям безопасности по химическому составу и показателям микробиологической безопасности.

До тех пор использовать воду из-под крана для питья, приготовления пищи и соблюдения правил личной гигиены жителям Первомайского, Партизанского, Советского районов не рекомендовали. В учреждениях образования в этих районах пообещали усилить контроль за приготовлением пищи и соблюдением условий личной гигиены.