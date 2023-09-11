Эпидемиологи рассказали, можно ли уже пить воду после аварии в Минске

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Опубликовано: 11.09.2023 13:46 , Обновлено: 11.09.2023

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии после устранения аварии на водопроводе проверил воду на микробиологическую безопасность. В ведомстве рассказали, можно ли ее уже пить.

Напомним, 6 сентября возле одного из домов на проспекте Независимости произошла авария там прорвало трубу водовода холодного водоснабжения диаметром в метр, предположительно — из-за износа трубопровода.

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После устранения аварии, проведенный анализ питьевой воды на микробиологические показатели, показал, что вода безопасна и ее можно пить.

«По состоянию на 10.30 11.09.2023 все отобранные пробы питьевой воды соответствуют гигиеническим нормативам по показателям микробиологической безопасности», —говорится в сообщении.

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