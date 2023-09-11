Эпидемиологи рассказали, можно ли уже пить воду после аварии в Минске
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии после устранения аварии на водопроводе проверил воду на микробиологическую безопасность. В ведомстве рассказали, можно ли ее уже пить.
Напомним, 6 сентября возле одного из домов на проспекте Независимости произошла авария там прорвало трубу водовода холодного водоснабжения диаметром в метр, предположительно — из-за износа трубопровода.
Жителям трех районов Минска рекомендовали не пить воду из-под крана из-за аварии
7 сентября эпидемиологи рекомендовали жителям трех районов Минска не пить воду из-под крана.
Эпидемиологи дали список улиц в Минске, жителям которых рекомендовали не пить воду из-под крана из-за аварии
После устранения аварии, проведенный анализ питьевой воды на микробиологические показатели, показал, что вода безопасна и ее можно пить.
«По состоянию на 10.30 11.09.2023 все отобранные пробы питьевой воды соответствуют гигиеническим нормативам по показателям микробиологической безопасности», —говорится в сообщении.
Ранее Телеграф писал о том, что в Минске появились скамейки с USB-зарядками. Сколько поставили на всю столицу?
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