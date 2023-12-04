Тонкие колготы зимой и «категорический запрет» на некоторые аксессуары. Стилисты представили «корпоративный» образ белорусского учителя

Опубликовано: 04.12.2023 15:20 , Обновлено: 04.12.2023

Стилисты Национальной школы красоты рассказали подробнее о проекте, запущенном совместно с Белгосуниверситетом имени М. Танка, в рамках которого будущих белорусских учителей "будут учить выглядеть стильно". Там рассказали, как, по мнению стилистов, должен выглядеть белорусский педагог, а какие элементы гардероба следует "категорически запретить".

Так, художник-стилист Национальной школы красоты Надежда Лунева, которая преподает стиль и имидж в одежде, убеждена, что педагог должен соблюдать корпоративный деловой стиль. Он, по словам эксперта, не предполагает некую “единую для всех форму одежды”, а соблюдение определенных правил, как в выборе одежды, так и аксессуаров, сообщило агентство “Минск-Новости”.

“Образ рассматривается от макушки до пяток”, — пояснила Лунева.

В частности, стилист рекомендовала учителям носить костюмы с полуприлегающим силуэтом, прямые брюки со стрелками, непрозрачные блузки, желательно не молочного и не светло-серого цвета (они, по её словам, “могут показаться плохо отстиранными”), юбки не выше колена и тонкие колготки телесного или черного цвета, причем “невзирая на погоду - жара или мороз”.

Блузок, рубашек или сорочек стилист рекомендовала “иметь в гардеробе как минимум пять”.

“Не должно складываться впечатление, что учитель ходит на урок в одной и той же рубашке несколько дней подряд”, - пояснила специалист.

“Недопустимыми” стилисты назвали босоножки для учителя, а под “категорический запрет”, по их мнению, попадают нательный крестик и подвеске в виде знака зодиака, а также свободно ниспадающие волосы.

“Они могут упасть на документы или тетрадь, если педагог наклоняется к ученику. По этикету это недопустимо”, - пояснили в Национальной школе красоты.

Кроме того, учителям рекомендовали носить “качественные дамские сумочки, которые хорошо выглядят”, причем держать в руке либо носить на сгибе, чтобы “пиджак или жакет на фигуре не перекашивался и не выглядел несуразно”.

Рекомендации для учителей-мужчин от Национальной школы красоты выглядят гораздо компактнее: не надевать укороченные модели носков и выбирать их по классическому правилу - на тон темнее брюк, но светлее обуви.

Напомним, в рамках проекта “Имидж педагога XXI века” студентов педагогических специальностей планируют обучать искусству дефиле и позирования, визажа, стиля одежды и фотопластики.

В Минске будущих учителей решили обучать дефиле и позированию