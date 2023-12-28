Минобразования Беларуси подняло зарплату всем педагогам с 1 января 2024. На сколько?
Министерство образования Беларуси приняло постановление № 372 от 20 декабря 2023 г., которым повысило заработную плату педагогам. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства 28 декабря.
Так, это касается “всех категорий педагогических работников”, объяснили в министерстве. Самого текста постановления в Сети пока нет.
Так, с 1 января 2024 года зарплату повысили на 22% от оклада учителям учреждений общего среднего и специального образования
На 15% от оклада :
- руководителям из числа педагогических работников;
- учителям детских школ искусств;
- учителям-дефектологов;
- воспитателей групп продленного дня;
- другим категориям педагогических работников.
На 5% от оклада зарплату решили повысить руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского состава.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, за сложность выполняемой работы установили доплату:
- в 30% от базовой ставки — воспитателям, воспитателям дошкольного образования, осуществляющим персональное сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра;
- в 20% от базовой ставки — помощникам воспитателя при оказании помощи в сопровождении обучающихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с выраженными нарушениями передвижения, незрячим учащимся, а также учащихся с нарушениями речи, с трудностями в обучении, имеющих нарушения поведения.
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