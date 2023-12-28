Минобразования Беларуси подняло зарплату всем педагогам с 1 января 2024. На сколько?

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Опубликовано: 28.12.2023 13:01 , Обновлено: 28.12.2023

Министерство образования Беларуси приняло постановление № 372 от 20 декабря 2023 г., которым повысило заработную плату педагогам. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства 28 декабря.

Так, это касается “всех категорий педагогических работников”, объяснили в министерстве. Самого текста постановления в Сети пока нет.

Так, с 1 января 2024 года зарплату повысили на 22% от оклада учителям учреждений общего среднего и специального образования

На 15% от оклада :

руководителям из числа педагогических работников;

учителям детских школ искусств;

учителям-дефектологов;

воспитателей групп продленного дня;

другим категориям педагогических работников.

На 5% от оклада зарплату решили повысить руководителям и специалистам из числа профессорско-преподавательского состава.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, за сложность выполняемой работы установили доплату:

в 30% от базовой ставки — воспитателям, воспитателям дошкольного образования, осуществляющим персональное сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра;

— воспитателям, воспитателям дошкольного образования, осуществляющим персональное сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра; в 20% от базовой ставки — помощникам воспитателя при оказании помощи в сопровождении обучающихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с выраженными нарушениями передвижения, незрячим учащимся, а также учащихся с нарушениями речи, с трудностями в обучении, имеющих нарушения поведения.

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