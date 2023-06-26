Белорусских учителей оденут в едином стиле? В Мингорисполкоме рассказали, с чего начнут

Опубликовано: 26.06.2023 12:29 , Обновлено: 26.06.2023

Единый стиль одежды в белорусских школах может стать обязательным не только для учеников, но и для учителей. Как рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский, в некоторых школах Минска педагогам уже начали рекомендовать надевать на работу деловые костюмы в определенной цветовой гамме или носить отличительный элемент, выбранный конкретным учреждением образования.

Рассказывая о поэтапном введении единой формы, которое продолжится в белорусских школах и в следующем учебном году, Стригельский в интервью агентству “Минск-Новости” коснулся и вопроса внешнего вида педагогов. Для них, по словам чиновника, давно действует норма, согласно которой те должны придерживаться на работе официально-делового стиля в одежде.

“Но некоторые школы пришли к тому, что потихоньку вводится единый стиль одежды для педагогов. Это деловые костюмы определенного цвета или отличительный элемент”, - пояснил Стригельский.

Относительно обязательной школьной формы для учеников чиновник пояснил, что в 2023/2024 учебном году какие-то жесткие требования пока не вводятся.

“Речь идет о поэтапном, год за годом, переходе на официально-деловой стиль. В прошлом году в учреждениях был введен какой-то обязательный элемент, который отличает учеников данной школы от других. Например, жилет. В этом году школа должна пойти дальше — следующим элементом может стать пиджак определенного цвета или фасона, брюки, галстук или что-то еще”, - пояснил он.

При этом глава комитета по образованию Мингорисполкома отметил, что сейчас в Беларуси есть учреждения, которые уже “пришли к единому комплекту школьной одежды”. По мнению чиновника, использование единых элементов школьной формы - это “помощь в формировании и воспитании у учащихся чувства гордости за свое учреждение” и способ “сплотить коллектив”.

Белорусских школьников обяжут в 2023 году носить еще один элемент формы

Напомним, министр образования Беларуси Андрей Иванец 9 марта сообщил, что школьники в следующем учебном году должны будут носить еще один обязательный элемент формы. По его словам, после того, как в прошлом году школьников обязали носить единый элемент школьной формы, они делают это «с удовольствием» и почти все учреждения образования уже «адаптировались» к изменениям.

Родителям белорусских школьников дали три месяца на покупку второго обязательного элемента формы

К маю большинство белорусских школ определились, каким будет второй обязательный элемент школьной формы и теперь дело за родителями — на то, чтобы приобрести второй обязательный элемент школьной формы к новому учебному году, у них есть целое лето.

Могут ли белорусов заставить покупать школьную форму в определенном месте? Объяснили в Минобразования

В Министерстве образования пояснили, могут ли учреждения образования заставить родителей белорусских школьников покупать школьную форму в определенном месте и рассказали, где и когда родители могут приобрести второй обязательный элемент школьной формы.