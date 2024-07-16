Как быстро почистить ведро лисичек? Понадобится только этот дешевый продукт

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Опубликовано: 16.07.2024 10:11 , Обновлено: 16.07.2024

Лисички - одни из самых вкусных и ароматных грибов. У них много полезных свойств и один недостаток - они требуют тщательной очистки, что может занять много времени. К счастью, есть простой способ ускорить этот процесс. Вам понадобится только один продукт.

[info_b]В Беларуси лисички можно как собрать в лесу, так и купить.

Эти грибы любят хвойные и смешанные леса. Ищите их рядом с елью, буком, дубом, сосной и другими деревьями. Будьте внимательны, ведь рыжие могут спрятаться под мхом и листьями. Но если найдете хотя бы одну, то можете надеяться на хороший урожай, ведь лисички как правило растут большими семьями.

Но если вам не нравится “тихая охота”, грибы можно купить, например, на рынке. В разных белорусских городах цены варьируются. Например, в Минске на “Комаровке” в середине июля их продавали по 16-25 рублей за килограмм.

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Как быстро очистить лисички от грязи, мусора и песка?

Обычно многие из нас чистят лисички от лесного мусора руками. Однако такой способ не слишком эффективный - мелкие частички все равно остаются на грибах и их сложно смыть даже водой.

Есть более простой и быстрый метод. Все, что вам нужно сделать, - это тщательно обсыпать лисички мукой, затем положить их в сито и тщательно промыть под проточной водой. Как это работает? Дело в том, что мука покроет все загрязнения, и их будет легче удалить.

[info_b]Килограмм муки в Беларуси можно купить за 1-2 рубля.

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Таким образом вы сможете почистить даже ведро грибов за 10-15 минут.

Другой способ очистки лисичек

Существует еще один быстрый способ очистки лисичек, хотя он требует немного больше терпения. Просто посыпьте грибы солью, залейте их кипяченой водой и через несколько минут перемешайте. Песок и другие примеси из леса осядут на дно.

[info_b]Килограмм соли в белорусских магазинах можно найти за 83 копейки.

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Минус этого метода в том, что его нужно повторять несколько раз. Кроме того, при его использовании грибы теряют свою упругость и питательную ценность.

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Чем полезны лисички?

Лисички содержат множество ценных соединений, необходимых для правильного функционирования организма. Среди прочего, они содержат белок, бета-каротин, клетчатку и витамины группы В. Кроме того, они являются источником антиоксидантов, которые защищают клетки от разрушительного действия свободных радикалов, ответственных за преждевременное старение и развитие различных заболеваний. Более того, эти грибы можно использовать самыми разными способами.

Как можно приготовить эти грибы на кухне?

Лисички находят широкое применение в кулинарии. Они хорошо сочетаются с самыми разными ингредиентами. Их можно использовать для приготовления омлетов, пирогов, супов, яичниц и разнообразных соусов. Они хорошо сочетаются с овощами, мясом и макаронами.

Из них также можно приготовить отличную закуску. Достаточно потушить их вместе с луком, а в конце посыпать петрушкой или другой зеленью. Более того, грибы не нужно долго готовить. Достаточно 15-20 минут на сковороде.

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