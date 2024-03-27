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Как быстро избавиться от царапин на деревянной мебели? Нанесите эту смесь из двух домашних ингредиентов

Как быстро избавиться от царапин на деревянной мебели? Нанесите эту смесь из двух домашних ингредиентов
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Поддерживать деревянную мебель в первозданном виде не так-то просто, если только вы не знаете домашний трюк, состоящий из двух ингредиентов. Этот раствор поможет удалить пятна, царапины, отполирует и придаст блеск поверхности и не разорит ваш бюджет.

Деревянная мебель - это символ роскоши и стиля. Она способна придать интерьеру теплоту и элегантность. Будь то затейливая текстура или уникальные узоры и фактура дерева. Однако для сохранения красивого внешнего вида и долговечности они требуют регулярной чистки и ухода. Хотя на рынке представлено множество коммерческих средств для чистки мебели, вы также можете положиться на простые и эффективные домашние средства для чистки и ухода за деревянными поверхностями. Эти методы не только экологичны, но и полезны для вашего кошелька

Как замаскировать царапины на мебели в домашних условиях?

Пятна, вмятины, царапины, зазубрины и тусклая поверхность дерева могут быть неприглядными. Однако есть способ, который можно опробовать в домашних условиях, чтобы вернуть деревянной мебели прежний блеск и защитить ее от повреждений. Для этого вам понадобится дуэт из кухонного шкафа, а именно уксус и оливковое масло.

[info_b]Это экологически чистое решение, которое легко использовать, не содержит токсинов и не разоряет ваш домашний бюджет. Если вы беспокоитесь о возможном ущербе, сначала проведите точечный тест на незаметном участке.[/info_b]

  1. В миске смешайте равные части уксуса и оливкового масла в пропорции 1:1.
  2. Нанесите смесь на деревянную мебель и участок с поцарапанной поверхностью.
  3. Аккуратно потрите круговыми движениями мягкой тряпкой. Важно дать раствору впитаться в древесину в течение нескольких минут.
  4. Вытрите излишки.

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А чем мыть деревянную мебель?

Со временем пыль образует толстый слой, который может потускнеть на поверхности деревянной мебели. Поэтому регулярная чистка деревянной мебели от пыли - это совет номер один для сохранения ее в первозданном виде.

При чистке деревянной мебели лучше избегать универсальных чистящих спреев. Вода - тоже не лучшая идея. С липкими пятнами на мебели лучше бороться с помощью домашних средств. Для его приготовления вам потребуется:

  • 250 мл воды;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 250 мл уксуса.

Смешайте все три ингредиента и поместите раствор в бутылку с распылителем.

Распылите раствор на поверхность дерева. Если вы хотите втереть смесь в древесину круговыми движениями, можно использовать кухонную промокательную бумагу.

Следуйте по текстуре дерева. Удалите излишки раствора и протрите дерево сухой тканью, чтобы придать ему блеск.

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