В центре Гомеля обрушилось здание бывшего РОВД

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Опубликовано: 27.07.2024 07:26 , Обновлено: 27.07.2024

В пятницу, 26 июля, в центре Гомеля обрушилась часть бывшего здания РОВД администрации Центрального района города. Фото с места происшествия вечером опубликовал в своём официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

Здание, расположенное по адресу улица Крестьянская, 42, недалеко от торгового центра “Секрет”, было нежилое. Судя по кадрам с места происшествия, обрушилась одна из стен четырёхэтажного здания, вместе с крышей и перекрытиями.

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К вечеру спасатели приступили к разбору обвалившейся части здания. Улицу, на которой находится обрушившееся здание, перекрыли для транспорта, а местная администрация призвала граждан “не приближаться к месту происшествия” и “строить свой маршрут по другим улицам”.

“На данный момент, бойцы МЧС приступили к разбору обрушения, задействована техника. Сотрудники милиции обеспечивают порядок и безопасность на прилегающей территории”, - рассказал Привалов.

https://youtu.be/71Ws4-D_Wcc