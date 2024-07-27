Кого "сдует"? Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании до +16°C и "уйме осадков"

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Опубликовано: 27.07.2024 10:04 , Обновлено: 27.07.2024

Синоптики предупредили белорусов о резком похолодании, которое ждёт абсолютно все регионы страны. Заметно похолодает даже на юге Беларуси, где в эти выходные ещё ожидается +31°C, в отдельных регионах дневные максимумы опустятся до +16°C. Одновременно с этим специалисты спрогнозировали белорусам "уйму осадков", а жителей некоторых регионов, возможно, "сдует" сильный ветер, порывы которого могут достигать 104 км/ч.

Где в понедельник ждать ливни и ветер до 104 км/ч?

“ICON прогнозирует уйму осадков с воскресенья на понедельник”, - поделились прогнозом авторы Telegram-канала Nadvorie. Судя по опубликованной карте, это касается в первую очередь севера Беларуси.

Кроме того, специалисты, на основе двух расчётных моделей UМ и ICON, спрогнозировали “усиление горизонтального барического градиента”, что сулит серьёзное усиление ветра с порывами до 29 м/с (то есть до 104,4 км/ч ). При этом зоны штормовых ветров, судя по их расчётам, сместятся на юг “из-за более южной траектории центра штормового циклона”.

Авторы Telegram-канала наглядно продемонстрировали на карте, кого, вероятнее всего “сдует в понедельник”, 29 июля .

В свою очередь прогноз Белгидромета показал, что на смену аномальной жаре в Беларусь идёт резкое похолодание. Если в воскресенье, 28 июля, максимальная дневная температура по стране не будет опускаться ниже +22°С , а в Гомельской области и вовсе может достигать +31°С , то уже в понедельник, 29 июля, над северо-востоком страны окажется циклон, смещающийся с Польши, который принесёт заметное похолодание.

“На большей части территории республики ожидаются дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, во многих районах страны сильный порывистый”, - предупредили в Белгидромете, отметив, что температура воздуха при этом опустится до +10..+15°С ночью и +16..+22°С днём (лишь по по югу страны может подниматься до +23..+24°С).

Каким будет август в Беларуси?

Что касается предварительного прогноза на следующий месяца, сделанного специалистами на основе данных ECMWF, то первая неделя августа обещает быть достаточно холодной. Однако, уже на второй неделе последнего летнего месяца температура, по расчётам синоптиков, поднимется на 1,5–3 градуса выше нормы.

[info_b]Отметим, что долгосрочные и среднесрочные прогнозы не могут быть абсолютно точными и достоверными ввиду изменчивости метеоусловий. Синоптики постоянно обновляют и корректируют свои прогнозы, дополняя их более точными краткосрочными прогнозами на 1-3 дня.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что вечером 26 июля Гродненскую область накрыл мощный грозовой фронт. В результате, по данным МЧС, в агрогородке Щорсы Новогрудского района сильный порывистый ветер повредил крыши не менее трёх десятков жилых домов. Грозовой фронт пока не ослаб — до конца дня синоптики объявили потенциально опасные грозы ещё нескольким белорусским регионам.

Под Новогрудком во время грозы снесло крыши в 30 домах. Каким регионам приготовиться?