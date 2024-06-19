На видео попало, как в Сморгони мотоциклист на полной скорости врезался в легковушку

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Опубликовано: 19.06.2024 16:45 , Обновлено: 19.06.2024

ГАИ УВД Гродненского облисполкома показала кадры, на которых во вторник вечером, около 22:00 в Сморгони произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. 24-летний водитель Suzuki на огромной скорости врезался в Volkswagen, за рулём которого находился 65-летний пенсионер.

В ходе расследования Госавтоинспекция установила, что 65-летний мужчина, решив повернуть налево, не уступил дорогу мотоциклисту, который в этот момент двигался по встречной. В результате аварии 24-летнего парня доставили в больницу, где выставили сразу несколько диагнозов: открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы костей. По информации ведомства, молодой человек находится в реанимации.

“Уважаемые водители, невнимательность зачастую приводит к серьёзным авариям, последствия которых могут быть необратимыми. Будьте предельно внимательны и аккуратны во время движения!” — призвали инспекторы.

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Ранее Telegraf.news писал, что в Минске такси на полном ходу въехало в кафе, снеся на своём пути входную дверь и стеклянную витрину с продукцией и едва не придавив сотрудника кафе за прилавком. Инцидент засняла камера видеонаблюдения, установленная внутри заведения.

На видео попало, как в Минске такси на полном ходу въехало в кафе