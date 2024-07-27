Под Новогрудком во время грозы снесло крыши в 30 домах. Каким регионам приготовиться?

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Опубликовано: 27.07.2024 09:17 , Обновлено: 27.07.2024

Вечером 26 июля Гродненскую область накрыл мощный грозовой фронт. В результате, по данным МЧС, в агрогородке Щорсы Новогрудского района сильный порывистый ветер повредил крыши не менее трёх десятков жилых домов. Из-за поваленных ветром деревьев без света второй раз за последние две недели остались несколько деревень. Между тем, грозовой фронт пока не ослаб - синоптики объявили оранжевый уровень метеоугрозы ещё для двух областей Беларуси.

По предварительным данным МЧС, обошлось без пострадавших, а работы по распиловке и уборке упавших деревьев спасатели продолжали до поздней ночи.

Фотографии с агргородка, оказавшегося в эпицентре грозового фронта, опубликовали в Telegram-канале руководителя Гродненской области Владимира Караника. Помимо Щорсов, по их данным, серьёзно пострадали деревни Болотце и Понемонь. Там также произошло аварийное отключение электроэнергии, причём без света остались не только частные дома, но и молочно-товарная ферма, два магазина и амбулатория.

“Для принятия неотложных мер реагирования развернула работу районная комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством председателя Новогрудского райисполкома”, - отчитались в областной администрации.

Там сообщили, что уже организовали специальные мобильные группы, которые проводят мониторинг обстановки и оценивают последствия штормового ветра. Местные власти также пообещали оказать необходимую помощь гражданам, жилища которых пострадали от стихии.

Куда направился грозовой фронт?

Между тем, Белгидромет предупредил, что грозы ожидаются и днём в субботу, 27 июля . Оранжевый уровень опасности из-за гроз, по расчётам синоптиков, сохранится как минимум до 11:00 27 июля в Минской и Витебской области.

Впрочем, и после этого ещё как минимум сутки по Минской, Витебской, Гомельской и Могилёвской областям будет сохраняться жёлтый уровень опасности из-за потенциально опасных гроз.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 27 июля 2024 года

Ранее Telegraf.news сообщил, что синоптики предупредили белорусов о приближающемся циклоне с Балтийского моря. Если в выходные в отдельных регионах Беларуси ещё будет держаться жара до +32°С, то начиная с понедельника белорусов ждёт заметное похолодание. По предварительному прогнозу Белгидромета, даже на юге страны будет уже не более +23..+24°С.

Синоптики предупредили белорусов о приближении «глубокого циклона» с Балтики. Где в выходные ждать +32°С?