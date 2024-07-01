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Березовский заповедник раскрыл, чем заняты барсуки в лесу. А рыси и медведи?

Березовский заповедник раскрыл, чем заняты барсуки в лесу. А рыси и медведи?
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📷 Фото

Березинский биосферный заповедник поделился фотографиями животных, которые попали в объективы фотоловушек с начала года. Среди "фототрофеев" оказались кадры с рысями, медведями, оленями, лисами, зубрами и не только.

Так, камера, расположенная на мосту через реку, зафиксировала большой поток животных, прохаживающихся из одной части леса в другую. Среди них олени, лоси, лисы и даже рысь.

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Зимой местом соблазна служит и установленная для  подкормки новой популяции зубров кормушка. Около неё были замечены не только те, для которых она предназначена.

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Бурых медведей не было видно до конца февраля. Однако в один день 29 февраля они резко обнаружились. Косолапых засняли фотоловушки, установленные в разных участках заповедника.

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Также в объективы фотоловушек попала стая волков из 12 особей, зайцы, енотовидная собака, олени и не только.

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Ещё одним удачным фототрофеем стало обнаружение медведицы с четырьмя годовалыми медвежатами. Это редчайший случай. Факты с таким количеством медвежат в одном помете единичны во всей Беларуси, отметили в заповеднике.

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В апреле взрослый самец медведя огромных размеров вновь появился у своей любимой “щётки для спины” - деревянной опоры старой ЛЭП.

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За подобным занятием застали и медведя в мае.

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С приходом тепла рысь ещё не однажды попадала в объективы фотоловушек. Количество фиксаций этого редкого животного в этом году особенно порадавало наблюдателей заповедника. Она появлялась на снимках фотоловушек, установленных в самых разных местах, в том числе в окрестностях д. Савский Бор.

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