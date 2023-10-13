Зачем каждому водителю стучать по капоту перед поездкой? Обязательно осенью и зимой

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Опубликовано: 13.10.2023 12:29 , Обновлено: 13.10.2023

Каждый водитель знает, что перед поездкой необходимо проверить множество важных элементов автомобиля: колеса, тормоза, фары и т.д. Однако, есть одно действие, которое может показаться не очень значимым, но на самом деле просто необходимо, особенно в холодное время года. Почему нужно постучать по капоту а в некоторых случаях и вовсе открыть его?

Обычно осенью и зимой погода нас не сильно балует. И если мы сами можем укрыться в теплых домах, то у кого-то такой возможности нет.

Речь идет о бездомных животных, которые в холода ищут теплые уголки. И чаще всего, хотим мы этого или нет, приютом для них становятся автомобили. Точнее, зона вокруг двигателя, который после длительной поездки обычно еще некоторое время остается прогретой.

Именно там могут прятаться, в основном, кошки и котята. И если запустить двигатель, не заметив их, все может закончиться трагедией. Об этом стоит помнить, выходя из дома с намерением завести машину и поехать на работу или по другим делам.

Поэтому, перед тем как завести машину, легонько постучите по капоту, желательно возле двигателя. Если вы услышите странные звуки — скрип или треск — значит, внутри может находится животное. Также оно может тихонько запищать или замяукать.

В этом случае откройте капот и убедитесь, что все в порядке и ничего не повреждено. Коты, скорее всего, убегут сами, как только услышать стук.

А еще животные любят запрыгивать на колеса авто. Поэтому также стоит обойти машину прежде чем садиться за руль.

Как коты забираются под капот?

На самом деле, подкапотное пространство не изолировано — в глубине есть довольно большое отверстие, которое необходимо для вентиляции, пишет news.drom. Полностью закрывать его нельзя.

При этом, как пишут в Сети, даже если стоит защита двигателя, котята и кошки вполне могут полезть. Одна из причин — она прикрывает только снизу и спереди, а по бокам и сзади есть промежуток.

Впрочем, некоторые водители делают защиту из металлической сетки под днищем авто. А другие советуют натянуть сетку для крепления багажа размером 50×70 с двигающимися креплениями на резинке.

Фото: drive2.ru/BOBATUL

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