В Париже прошла церемония открытия Олимпиады-2024. Не обошлось без конфуза

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Опубликовано: 27.07.2024 08:45 , Обновлено: 27.07.2024

Вечером 26 июля в Париже прошла торжественная церемония открытия Олимпийских игр 2024 года. Впервые её проводили не на олимпийской арене, а в центре города, а традиционный парад наций - на лодках по парижской Сене. Впрочем, несмотря на зрелищность и масштаб мероприятия, за которым смогли лично следить порядка 300 тыс. человек, не обошлось без досадных конфузов - Олимпийский флаг у Эйфелевой башни вывесили на флагшток в перевернутом виде.

Начало церемонии положил речной парад по Сене - лодки с более 10 тыс. олимпийцев растянулись на 6 километров пути, проплыв мимо самых известных мостов и достопримечательностей города, таких как собор Нотр-Дам и Эйфелева башня. Вслед за ними по Сене пронесся металлический конь с наездницей и с олимпийским флагом на плечах.

Вот с ним-то и вышел конфуз - во время торжественного поднятия флага на площади у Эйфелевой башни организаторы по ошибке перевернули его вверх ногами.

Впрочем, в остальном церемония открытия прошла на высоте и даже несмотря на вскоре зарядивший дождь, не прекращавшийся до поздней ночи, приятно впечатлила зрителей разнообразием: на крышах парижских домов вдоль Сены можно было наблюдать за выступлением танцоров, на церемонии открытия выступили Леди Гага с французской песней в стиле кабаре и канадская певица Селин Дион, которая исполнила “Гимн любви” легендарного французского “воробушка” Эдит Пиаф, а в небе над Эйфелевой башней можно было наблюдать лазерное шоу.

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Открывал Олимпиаду президент Франции Эммануэль Макрон, а олимпийский огонь зажигали трехкратные олимпийские чемпионы из Франции Мари-Жозе Перек и Тедди Ринер. Даже для этого организаторы придумали весьма оригинальную форму - огонь зажгли на воздушном шаре, который теперь каждый вечер будут поднимать в воздух на высоту 30 метров. По словам организаторов, воздушный шар с олимпийским огнём будет находиться в воздухе с захода солнца до 2 часов ночи по местному времени.

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Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. Беларусь на нынешних Играх будут представлять 17 спортсменов, которым разрешили выступать лишь под нейтральным флагом. Вот кто из белорусских спортсменов в этом году поборется за олимпийские медали:

Академическая гребля: Евгений Золотой, Татьяна Климович.

Велоспорт: Анна Терех.

Вольная борьба: Магомедхабиб Кадимагомедов.

Гребля на байдарках и каноэ: Владислав Кравец, Юлия Трушкина.

Греко-римская борьба: Абубакар Хаслаханов.

Плавание: Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко.

Прыжки на батуте: Иван Литвинович, Виолетта Бордиловская.

Пулевая стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова.

Тхэквондо: Георгий Гурциев.

Тяжелая атлетика: Евгений Тихонцов, Сюзанна Володько.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году белорусов лишили возможности следить за ходом олимпийских соревнований по телевизору. Однако, выход из ситуации всё же есть.

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