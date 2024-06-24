В Сети появилось видео самого мощного извержения вулкана, снятого из космоса

🎥 Видео

Опубликовано: 24.06.2024 16:02 , Обновлено: 24.06.2024

В соцсетях завирусилось видео самого мощного извержения вулкана, когда-либо наблюдавшегося из космоса. Момент извержения смогли запечатлеть одновременно два космических спутника, поэтому видео получилось, как отметили интернет-пользователи "эпичным" и "диким".

По словам комментаторов, на кадрах - мощное взрывное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в архипелаге Тонга в южной части Тихого океана. Само извержение произошло 15 января 2022 года.

Известно, что в результате извержения столб пепла и газа поднялся на 58 километров над уровнем моря, а взрывная волна была столь мощной, что породила цунами высотой до 90 метров.

Отголосок извержения в виде волн Лэмба зарегистрировали даже в далёкой Москве, а островное Королевство Тонга оказалось полностью без внутренней и внешней связи из-за оборванных подводных телекоммуникационных кабелей.