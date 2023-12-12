Сделайте это перед тем, как ставить искусственную елку. Так она будет выглядеть намного свежее

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Опубликовано: 12.12.2023 09:13 , Обновлено: 11.12.2023

Искусственные елки уже давно стали популярным решением для праздничного оформления дома. Они не только экологичны, но и позволяют сэкономить время и деньги, ведь не нужно каждый год покупать новую. Однако, перед установкой искусственной елки многие забывают, что ее необходимо очистить от пыли и загрязнений. Именно тогда она будет выглядеть намного свежее и красивее. Как сделать это быстро и эффективно?

[info_b]Обычно такую процедуру делают перед установкой. Но можно заняться очисткой и после праздников, если вы воспользуетесь чехлом для ее хранения.[/info_b]

Для “операции” вам понадобятся:

полиэтилен или большой пакет;

пылесос;

мягкая ткань, отрезок марли;

жидкое мыло,

канцелярские резинки,

емкость с чистой водой,

совок, щетка для уборки.

Сначала снимите с елки весь новогодний декор (если он остался) уложите его для компактного хранения. Не забывайте убрать и елочные гирлянды.

Под крестовину подстелите полиэтилен. Можно воспользоваться отрезком пленки или большой пакет. Это необходимо для защиты полового покрытия, ведь во время чистки грязь с иголками может попасть на пол.

Подготовьте бытовую технику для вакуумной чистки. Хорошо, если у вас есть ручной или автомобильный пылесос. Он позволит более деликатно очистить каждую иголку у елки. В то же время обычный сможет убрать загрязнения со ствола и более крупных частей искусственного декора.

[info_b]Проследите за тем, чтобы на технике был установлен минимальный режим работы. Сильный поток может повредить дерево. Перед работой также необходимо очистить мешки для сбора пыли.[/info_b]

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Как почистить искусственную елку пылесосом?

Начинать очистку елки необходимо с верхушки, постепенно опускаясь к крестовине. Так вам будет удобно работать — не нужно будет повторно убирать частички грязи, которые упали на нижние ветки во время очистки.

Если пылесос при минимальной скорости в, то дополнительно используйте марлю. Отрежьте небольшую ее часть, приложите сверху щетки. Края закрепите при помощи канцелярской резинки. Такое приспособление поможет аккуратно очистить ветки елки.

Обязательно следите за накоплением грязи на материале, так как марля станет дополнительным фильтром. Своевременно меняйте ее, чтобы не образовывался толстый слой пыли.

Убирайте загрязнения на елке от кончика каждой ветки к стволу. Сначала пропылесосьте кончик ветки. Затем продвигайтесь вдоль ответвления до ствола. Он тоже нуждается в очистке. Затем переходите к нижнему ярусу веток.

[info_b]Для более тщательной очистки деликатных частей елки, используйте ручной пылесос. Им так же можно убрать пыль на елке в тех местах, куда не достанет техника большого размера.[/info_b]

Кстати, во время работы убедитесь в том, что дерево стоит устойчиво. При необходимости вы можете поддерживать его свободной рукой за основание.

Влажная очистка

После того как ветки обработаны пылесосом, нужно провести влажную очистку искусственной хвои.

Наиболее эффективно с грязью справится мыльный раствор. Вы можете воспользоваться любым моющим средством, но без красителей и агрессивных компонентов.

[info_b]Категорически нельзя применять для чистки хлорку или отбеливатель! Они могут испортить не только цвет новогодней красавицы, но и структуру иголок, размягчить клей.[/info_b]

В подготовленную емкость налейте теплой воды, добавьте моющее средство. Не стоит его наливать большое количество, иначе на хвое останутся мыльные разводы. Размешайте смесь до образования пены.

Если искусственная елка имеет встроенную гирлянду из лампочек, то убедитесь, что она отключена от сети.

Для чистки возьмите мягкую ткань, например, кухонное полотенце или старые футболки. Но не пользуйтесь махровой тканью: она может оставить следы ниток на ветках или запутаться в них.

Намочите материал в мыльном растворе. Хорошо отожмите, чтобы вода не капала с ткани во время работы.

Расправьте влажную ткань на ладони, охватите ветку елки у основания. Слегка сожмите руку, затем проведите по направлению иголок. Очистите таким способом каждую часть дерева. Замените воду, если она потемнела.

После полного высыхания елки, внимательно осмотрите ее. Во время чистки вы могли повредить конструкцию. При необходимости проведите небольшой ремонт веток.

И наконец, соберите мусор внизу.

Как хранить искусственную елку?

Делать это лучше всего в специальном чехле. При его отсутствии, упакуйте дерево в обычную пленку. Но сначала полностью разберите дерево: снимите крестовину и съемные части.

Отдельные ветви свяжите вместе, оберните полиэтиленом. Затем положите все части в большой пакет, плотно заклейте скотчем щели. Так пыль не попадет на елку во время хранения.

После такой процедуры очистки искусственной елки, вы сможете на следующий Новый год сразу установить ее. Так вам не придется тратить время на подготовку декора. Ведь перед праздниками без этого достаточно хлопот. Если правильно и своевременно заботиться о елке, то она сможет радовать вас еще ни один новогодний праздник!

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