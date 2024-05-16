Новый мировой рекорд? Белорусский футболист забил гол на второй секунде матча

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Опубликовано: 16.05.2024 09:48 , Обновлено: 16.05.2024

В среду, 15 мая, на футбольном матче в Нижнем Новгороде белорусский спортсмен Николай Иванов, выступающий за пятигорский клуб "Машук-КМВ", забил гол на второй секунде матча. Согласно подсчётам российских спортивных СМИ, на то, чтобы пробить ворота противника - спортивного клуба "Химик" - белорусу понадобилось всего 2,71 секунды.

Точный удар в первые секунды матча 24-летний спортсмен нанёс прямо с центра поля. Этот гол уже назвали самым быстрым голом в истории российского футбола, но он вполне может претендовать на звание самого быстрого гола в истории профессионального мирового футбола.

[info_b]На данный момент самым быстрым голом, официально зафиксированным в Книге рекордов Гиннесса, признан гол, забитый в 1998 году уругвайцем Рикардо Оливейра в матче «Рио Негро Кэпитал» и «Сориано Интериор». Его рекорд - 2,8 секунды после начала матча. Как и в случае с Ивановым, молниеносный гол был пробит с центра поля под перекладину.[/info_b]

Впрочем, как отметил портал Championat, получить официальное признание как “самый быстрый гол в истории футбола” гол Иванова может и не получить. Так уже случалось в истории российского спорта: в 2011 году российский защитник клуба «МИТОСа» Михаил Осинов в матче с «Олимпией» из Геленджика пробил ворота соперников уже через 2,56 секунды после стартового свистка. Однако, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса клубу или самому футболисту необходимо было сделать денежный взнос. Поскольку лишних денег на это у них не нашлось, рекорд так и не получил официального статуса.