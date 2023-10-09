Добавьте эту жидкость и специи, когда варите картошку. Так она станет намного вкуснее

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Опубликовано: 09.10.2023 07:16 , Обновлено: 08.10.2023

Обычно мы готовим картошку по стандартной схеме: очищаем овощи, нарезаем их, заливаем водой, солим и варим. После кто-то кладет сливочное масло и посыпает любимыми специи. Но мало кто знает, какие еще ингредиенты можно добавить в картошку, чтобы она не потемнела и стала еще вкуснее.

Во-первых, стоит знать, что ускорить процесс приготовления картофеля можно, если заливать его не холодной, а кипящей водой. А чтобы овощи были сочными и вкусными, всегда сливайте воду и тщательно выпаривайте их.

[info_b]Как выпаривать картофель? Слейте всю воду, поставьте кастрюлю с вареными плодами на плиту, включите минимальную мощность и выпаривайте остатки влаги до тех пор, пока мякоть не побелеет, посоветовали на сайте kartofan. Главное, чтобы картошка не пригорела.[/info_b]

Картофель также следует готовить с корнеплодами или ароматными специями. Выпаренный картофель можно взбить с маслом, свежим укропом или шнитт-луком. Овощи станут безумно вкусными, уверяет Smakosze.

Кроме того, кулинары советуют добавить в кастрюлю с кипящим картофелем полчашки лимонного сока. Если вы готовите меньшую порцию картофеля, влейте несколько столовых ложек.

Говорят, что этот овощ, сваренный в воде с лимонным соком, не потемнеет и не развалится, а также раскроет вкус картошки.

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Что еще можно добавить в картофель для усиления его вкуса и аромата?

В дополнение к соли добавьте в картофель щепотку пажитника, майорана, тмина или сушеной петрушки. Эти травы усилят вкус и аромат приготовленных овощей.

А еще в кастрюлю можно добавить морковь, корень петрушки и кусочек сельдерея. Картофель, сваренный на овощном бульоне, будет очень вкусным.

[info_b]Не выливайте бульон. Его можно заморозить и использовать как домашние бульонные кубики для супов и соусов.[/info_b]

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