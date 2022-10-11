Не кладете сырой картофель в ботинки? Вот две причины почему стоит это делать

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Опубликовано: 11.10.2022 16:34 , Обновлено: 14.09.2023

Мало кто знает, что картошка может пригодиться не только на кухне. Ее также стоит класть в обувь. Хотя этот лайфхак и покажется странным для многих людей, на самом деле его нужно применять. Зачем и как?

Оказывается, картофель помогает сделать ношение обуви комфортным . Сейчас объясним.

Как правило, размеры обуви универсальны. Но каждая стопа индивидуальна, и не всегда удается подобрать идеальные туфли или ботинки. Самая неудобная проблема, когда обувь немного тесновата.

Тут как раз и поможет картошка. Нужно помыть два плода, очистить их, положить в тесную обувь и оставить на ночь. Овощной сок мягко смягчит кожу и растянет обувь. После извлечения картошки внутреннюю часть обуви следует протереть.

[info_b]Важно, что этот лайфхак работает только с кожаной обувью.[/info_b]

Конечно, можно отнести сапоги, ботинки или туфли к сапожнику — он сможет растянут их на полразмера. Однако способ с картошкой поможет сэкономить.

Как еще растянуть обувь в домашних условиях?

Растянуть обувь можно и с помощью пара. Просто подержите ее над кипящей водой в течение минуты, затем наденьте на ноги и ходите в ней по дому около получаса.

Еще можно надеть на ногу толстый носок, чтобы усилить эффект.

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