Не кладете сырой картофель в ботинки? Вот две причины почему стоит это делать
Мало кто знает, что картошка может пригодиться не только на кухне. Ее также стоит класть в обувь. Хотя этот лайфхак и покажется странным для многих людей, на самом деле его нужно применять. Зачем и как?
Оказывается, картофель помогает сделать ношение обуви комфортным . Сейчас объясним.
Как правило, размеры обуви универсальны. Но каждая стопа индивидуальна, и не всегда удается подобрать идеальные туфли или ботинки. Самая неудобная проблема, когда обувь немного тесновата.
Тут как раз и поможет картошка. Нужно помыть два плода, очистить их, положить в тесную обувь и оставить на ночь. Овощной сок мягко смягчит кожу и растянет обувь. После извлечения картошки внутреннюю часть обуви следует протереть.
[info_b]Важно, что этот лайфхак работает только с кожаной обувью.[/info_b]
Конечно, можно отнести сапоги, ботинки или туфли к сапожнику — он сможет растянут их на полразмера. Однако способ с картошкой поможет сэкономить.
Как еще растянуть обувь в домашних условиях?
Растянуть обувь можно и с помощью пара. Просто подержите ее над кипящей водой в течение минуты, затем наденьте на ноги и ходите в ней по дому около получаса.
Еще можно надеть на ногу толстый носок, чтобы усилить эффект.
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