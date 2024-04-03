Не храните молоко в этой части холодильника. Так оно скиснет гораздо быстрее

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Опубликовано: 03.04.2024 14:00 , Обновлено: 03.04.2024

Молоко, как правило, портится в течение семи дней после открытия. Но чтобы оно не скисло спустя день-два, не храните его в этой части холодильника. А как сохранить свежесть дольше?

Если оставить молоко вне холодильника, оно испортится уже через два часа, так как чем дольше оно находится под воздействием тепла на кухне, тем быстрее растут бактерии.

Эксперты Food&Wine утверждают, что хранение молока в дверце холодильника может привести к его быстрому прокисанию.

Дело в том, что холодильники теплее спереди, и температура в них колеблется при открывании и закрывании дверцы, поэтому хранение молока на полках дверцы способствует его быстрой порче.

Поэтому лучше всего хранить его сзади или на нижней полке, утверждают эксперты.

Также важно хранить молоко при правильной температуре. Цельное или обезжиренное молоко лучше всего хранить при температуре около 2 градусов Цельсия, что обычно соответствует температуре в задней или нижней части холодильника.

Как и в случае с молоком, не стоит ставить и другие продукты в дверцы холодильника. По словам экспертов Food&Wine, она предназначена для приправ.

Ранее Telegraf.news писал, где правильно хранить в холодильнике яйца. Обычно, придя домой с покупками, мы сразу же достаем их из упаковки и кладем их в специально отведенное место. Чаще всего для этого используются соответствующие отсеки на дверце прибора. Однако это также не самое лучшее решение.

Эту ошибку при хранении яиц совершают многие. Сделайте всего одно движение, чтобы ее исправить