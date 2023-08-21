Эта смесь поможет избавиться от плодовых мушек всего за ночь. Сделайте и оставьте на окне

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Опубликовано: 21.08.2023 11:03 , Обновлено: 05.09.2023

Летом и даже осенью в домах часто появляются плодовые мухи (мушки). Как избавиться от надоедливых и вредных насекомых раз и навсегда? С помощью этих домашних средств вы распрощаетесь с плодовыми мушками быстрее, чем вы думаете. Все, что вам нужно, — ингредиенты из вашего кухонного шкафа.

Откуда берутся плодовые мушки?

Плодовые мушки — это мелкие насекомые желтоватого цвета. Живут они всего 11-12 дней, но доставляют массу неудобств, и избавиться от них не так-то просто. Они проникают в дом через открытые или приоткрытые окна. Они любят садиться на спелые или слегка подпорченные фрукты, но мы можем заметить их присутствие и возле мусорного ведра.

Эти мушки откладывают около 500 яиц за раз и, хотя они не опасны для человека, не кусаются, но могут переносить бактерии, вирусы и грибки, что приводит к заболеваниям.

Как от них избавиться?

Когда мы замечаем их присутствие, лучше действовать быстро. Проверенным способом избавления от плодовых мушек является смесь из средства для мытья посуды.

Налейте в банку 50 мл воды, 50 мл яблочного уксуса и столовую ложку жидкости для мытья посуды. Поставьте банку на ночь на подоконник или в место, где водятся мошки.

Другой способ избавления от плодовых мух — эфирное масло. Налейте в бутылку с распылителем 100 мл воды и добавьте 30 капель эфирного масла, лучше всего лавандового или мятного. Распылите такую смесь на места обитания плодовых мушек, и они быстро улетучатся, так как не переносят столь интенсивных запахов.

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