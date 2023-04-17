Как подольше сохранить свежими пасхальные куличи? Нашли три способа

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Опубликовано: 17.04.2023 07:02 , Обновлено: 16.04.2023

Кулич — один из самых главных символов Пасхи. Некоторые люди пекут их сами, некоторые покупают в магазине. Бывает, что куличей на праздничном столе так много, что их невозможно съесть ни за один, ни даже за два дня. Можно, конечно, поделится выпечкой с родственниками, друзьями или коллегами. Но не исключено, что они дадут вам попробовать свой кулич. Как же сделать так, чтобы пасхальная выпечка не засохла и оставалась вкусной и мягкой несколько дней?

Первое и самое главное правило — никогда не заворачивайте кулич в полиэтиленовый пакет и не накрывайте фольгой. Лучше использовать, например, пищевую пленку.

[info_b]К слову, дольше мягкой останется куличи, приготовленные с добавлением достаточного количества масла или маргарина. [/info_b]

Идеальный способ хранить выпечку — положить ее в эмалированную кастрюлю и накрыть сверху чистым кухонным льняным полотенцем.

Еще один неплохой вариант — оставить их в хлебнице (но важно, чтобы там не было хлеба).

Вы также можете положить булки в холодильник (но не в овощной отсек), чтобы продлить их срок годности, однако там они высохнут быстрее. Хотя есть выход — как правило, их можно “реанимировать” в микроволновой печи!

Как спасти зачерствевший кулич?

Если выпечка, на ваш взгляд, необратимо почерствела, все равно не отчаиваетесь. Выкидывать ее не нужно. Есть несколько способов спасти булки.

Например, сделать из них сухари . Все, что нужно сделать — нарезать кулич и высушить его. А потом налить чаю и хрустеть! :)

Еще один способ — приготовить ромовую бабу . Для этого:

Смешайте рюмку коньяка с ложкой сахара и небольшим количеством воды, подогрейте. Получится сироп. Срежьте верхнюю часть кулича и полейте сиропом, прикройте верхней частью. Оберните кулич пергаментом или бумагой для выпекания; Положите в разогретую духовку на 15 минут.

Гренки — тоже интересный вариант, но он больше подойдет для несладкого кулича. Просто взбейте яйцо с небольшим количеством молока, обмакните в смеси нарезанные кусочки кулича и поджарьте на разогретой сковороде.

Кроме того, вы можете сделать необычный десерт из черствого кулича и йогурта. Ломтики выпечки пропитайте йогуртом и оставьте на 30 минут. Затем можете украсить и есть.

Приятного аппетита!