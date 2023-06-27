Эти существа могут поселится в ванной каждого белоруса. Посмотрите, как от них избавиться

Опубликовано: 27.06.2023 08:15 , Обновлено: 12.09.2023

Обыкновенные чешуйницы, или сахарные чешуйницы — насекомые, которые очень часто любят рыскать в остатках отходов, одежде (сырой), сыпучих продуктах или очень теплых помещениях. Как избавиться от чешуйниц, если они появились в вашем доме? Оказывается, бороться с этими недружелюбно выглядящими насекомыми не так уж и сложно. Рассказываем, как избавится от них домашними методами.

Чешуйницы чаще всего появляются, когда в квартире сыро или слишком высокая температура. Они очень любят органические остатки, а также крошки, которые содержат сахар. Им также нравятся мертвые насекомые и органические клеи.

Кроме того, чешуйницы могут переваривать целлюлозу — они едят бумагу. Именно поэтому их «жертвой» часто также становятся книги, документы и туалетная бумага.

Еще одним деликатесом чешуйниц являются также обои и клей, на который обои крепились — тут у них двойное удовольствие. Они также не брезгуют хлопком, шелком и льном. Более того, они также наслаждаются плесенью.

Чтобы их не приманить, следует избегать промокания квартиры, оклейки обоев и просто почаще убираться.

Как избавится от чешуйниц в ванной?

Чешуйницы чаще всего встречаются в ванной, поэтому следить за ней следует особенно. Если вы еще не позаботились об этом, самое время сделать правильную… вентиляцию. Это защитит не только от насекомых, но и от образования грибков или плесени.

Помимо вентиляции важно будет также заделать щели, отверстия и вокруг труб – благодаря этому у чешуйниц не будет возможности добраться до остальной части дома.

Иногда проблема может заключаться и в слишком высокой температуре в доме — конечно, насекомым это очень нравится. Вот и приходится думать, как можно его немного… понизить. Уходя из квартиры, можно оставить, например, приоткрытое окно — холодный воздух будет отбивать у чешуйниц охоту рыскать и они непременно отправятся искать новое место за пределами квартиры.

Заблокируйте доступ к еде

Чешуйницы любят питаться пищевыми отходами или сыпучими продуктами, такими как рис или крупа. Поэтому вам следует во что бы то ни стало как можно тщательнее убраться в квартире и переложить продукты в пластиковые контейнеры, возможно, из стекла.

Также вы можете поискать естественного врага чешуйниц. Боитесь пауков и вряд ли решитесь на такое решение? Тогда стоит впустить в квартиру кошку! Охота на этих насекомых — одно из любимых занятий четвероногих питомцев!

Домашние средства от чешуйниц в ванной

Если это не помогает, и вы все еще думаете, как вывести чешуйниц из дома, можно обратиться к «более жестким» методам. Они идеально подходят из-за влаги в ванной комнате.

Конечно, можно приобрести уже готовые средства от чешуйниц — в спрее или в коробках. Однако, если вы не сторонник искусственных препаратов, берите естественные методы! Итак, будет полезно использовать:

буру (боракс, тетраборат натрия);

сахарную пудру.

Смешайте их вместе в пропорции 1:1. Распылив смесь в ванной, вы легко избавитесь от чешуйниц и обретете душевное спокойствие на долгие месяцы.

Ловушки для чешуйниц

Одной из популярных ловушек является картон, смазанный толстым слоем жидкого меда. Целлюлоза привлечет жуков, а мед приклеит их и не даст им сбежать! Такую ловушку следует через несколько дней уничтожить и заменить новой.

Другие препараты, такие как лаванда и лимонный сок, также эффективны. Чешуйницы не любят резкий запах лаванды и лимона, который их сильно раздражает. Достаточно протереть плитку в ванной водой, приготовленной из обоих ингредиентов, и бой окончен!

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