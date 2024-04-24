«Шоу танцующих фонтанов». В Сети показали, что происходит внутри работающей посудомойки

🎥 Видео

Опубликовано: 24.04.2024 15:44 , Обновлено: 24.04.2024

В соцсети TikTok появилось видео, которого, судя по комментариям, ждали многие - производитель кухонной техники Haier на одной из выставок наглядно показал, что происходит внутри работающей посудомойки. На одном из каналов видео уже набрало больше 1,4 млн просмотров и больше 700 тыс. комментариев.

Судя по комментариям под видео, далеко не у всех есть точное понимание, что происходит внутри посудомоечной машинки, когда они нажимают на кнопку запуска. Кто-то в шутку заявил, что внутри “гномы вылазят и драят вручную”, кто-то - что “дети тряпками моют”.

Чтобы развеять фантазии пользователей на выставочном стенде на обозрение публики выставили посудомоечную машину с полностью прозрачными стенками. В результате любой желающий смог в подробностях рассмотреть, как именно моет посуду машинка. После просмотра видео всё встанет на свои места.

“Наконец я это увидела, всегда хочу заглянуть внутрь, когда она работает”, - написала одна из пользовательниц соцсети и аналогичных комментариев было немало.

Сам автор ролика сравнил происходящее с миниатюрным “шоу танцующих фонтанов”, а один из комментаторов - с “аквадискотекой”. Немало восторженных зрителей также предложили производителям бытовой техники взять идею на вооружение и выпускать посудомойки со стеклянной дверцей и подсветкой. Кое-то кто также попросил аналогичным образом сделать прозрачной дверцу холодильника - “для понимания, когда лампочка тухнет”.