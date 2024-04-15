В Грузии депутаты подрались прямо в зале заседаний парламента

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Опубликовано: 15.04.2024 15:00 , Обновлено: 16.04.2024

В парламенте Грузии в понедельник, 15 апреля, политики двух противоборствующих партий устроили драку прямо во время рабочего заседания. Всё произошло во время обсуждения скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который уже спровоцировал акции протеста в столичном Тбилиси.

Инициатором драки в здании парламента стал глава оппозиционной партии “Граждане” Алеко Элисашвили. По видео, которое тут же попало в Сеть, видно, что он набросился на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе в тот момент, когда политик рассказывал о противоречивом законопроекте.

Данный законопроект был представлен ещё в начале апреля правящей партией “Грузинская мечта”, а 15 апреля его начал рассматривать юридический комитет парламента. Документ предусматривает создание специального реестра, в который предложили включать неправительственные организации и СМИ, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа. За непредоставление информации об “иностранном влиянии” организации предложили штрафовать.

Однако противники законопроекта, который в Грузии уже поспешили окрестить “Русским законом”, расценили его как очередную попытку подавить оппозицию. В результате с самого утра в день рассмотрения документа у здания парламента собрались сотни недовольных с транспарантами, флагами Грузии и Евросоюза.

Напомним, в прошлом году в Грузии уже пытались ввести закон об иностранных агентах. Однако, после принятия документа парламентом 7 марта 2023 года в Тбилиси вспыхнули массовые протесты, которые полиции пришлось разгонять при помощи слезоточивого газа и водометов. В результате, спустя какое-то время грузинские власти вынуждены были отозвать скандальный законопроект, и вот спустя год вернулись к нему в несколько видоизменённом виде.

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