Учёные смогли попасть в сны людей и даже пообщались с ними там

Опубликовано: 22.02.2024 13:06 , Обновлено: 16.05.2024

Четыре независимые команды ученых из Франции, Германии, Нидерландов и США провели ряд лабораторных экспериментов, доказывающих, что люди способны получать и обрабатывать сложную информацию, поступающую в мозг извне во время сна. Впервые исследователям удалось вести "беседы" с так называемым "осознанными сновидцами" - людьми, которые осознают, что видят сон, получив от них ответы на заданные вопросы и математические задачи.

Результаты исследований, проведённых в четырех независимых лабораториях при участии 36 добровольцев, кажется, приблизили к реальности казавшийся некогда невозможным сюжет научно-фантастического боевика Кристофера Нолана “Начало”. В нём по сюжету герой Леонардо Ди Каприо способен проникать в сны других людей и взаимодействовать, например “внедрять” в сознание человека определенную идею через его сновидение. Спустя 14 лет после выхода фильма в прокат эта идея уже не кажется такой уж фантастической.

Как рассказал журналу Science когнитивный нейробиолог Бенджамин Бэрд из Университета Висконсина, который занимается изучением сна и сновидений (но в данном исследовании не участвовал), новая работа “бросает вызов основополагающим определениям сна”. По его словам, традиционно сон определяется “как состояние, в котором мозг отключен и не осознает внешнего мира”. Однако, с помощью определённых тренировок человек может научиться осознавать факт нахождения во сне и даже контролировать некоторые его аспекты.

Согласно научной статистике, каждый второй человек видел хотя бы один осознанный сон в жизни, а около 10% людей видят такие сны регулярно - раз в месяц и чаще. Ранее учёные в ходе нескольких исследований пытались общаться с такими осознанными сновидцами, используя такие стимулы, как свет, электрошок и звуки, чтобы “войти” в сны людей. Но в результате исследователям удавалось зафиксировать лишь минимальные ответы спящих.

В чём суть эксперимента с осознанными сновидцами?

Авторам новых исследований, по данным Science, удалось установить сложную двустороннюю связь во сне, используя речь и задавая спящим вопросы, которые они не слышали до этого. Среди добровольцев были и опытные сновидцы, и те, кто раньше не имел опыта осознанных сновидений, но запоминал хотя бы один свой сон в неделю.

“Исследователи сначала научили участников распознавать, когда они спят, объясняя, как работают осознанные сновидения, и демонстрируя сигналы — через звуки, свет или постукивание пальцами, — которые они подавали, пока сновидцы спали. Идея заключалась в том, что эти сигналы будут сигнализировать участникам о том, что они спят”, - объяснила суть эксперимента София Моутиньо.

После того, как участников исследования научили подавать сигнал о том, что они вошли в осознанное сновидение, им предложили отвечать на ряд вопросов, двигая глазами или головой заранее условленным образом — например, улыбаясь, хмурясь, двигая глазами и тому подобное. Вопросы были простыми, предполагающими ответ односложный “да” или “нет”. Также им предлагали провести в уме простые математические вычисления на сложение и вычитание. В общей сложности исследователи задали 158 вопросов осознанным сновидцам, получив правильный ответ в 18,6% случаев, как показали результаты, опубликованные в журнале Current Biology.

Когда участники засыпали, ученые отслеживали активность их мозга, движение глаз и сокращение лицевых мышц с помощью приборов для считывания электроэнцефалограммы, оснащенных электродами. По результатам 57 таких сеансов шесть человек сообщили, что видели осознанные сновидения в 15 из них.

Примечательно, что сновидцы дали неправильный ответ лишь в 3,2% случаев. В 17,7% случаев ответы добровольцев были неясными, а в 60,8% вопрос остался без ответа.

“Общение сложное, но всё же возможное”

Авторы исследований отметили, что эти результаты показывают, что такое общение с человеком во сне хоть и сложное, но всё же возможное.

Ведущий автор исследования Карен Конколи, когнитивный нейробиолог из Северо-Западного университета выразил надежду на то, что в будущем эту технику можно будет использовать в терапевтических целях, например, влиять на сны людей, чтобы они могли лучше справляться с травмами, тревогой и депрессией.

В свою очередь Бенджамин Бэрд выразил предположение о том, что подобные “разговоры” во сне также могут помочь сновидцу решить определенные проблемы, освоить новые навыки или даже помочь творческим людям развить свои идеи.

И хотя изменение мыслей людей во сне по-прежнему остаётся научной фантастикой, как заявил один из авторов исследования, когнитивный нейробиолог Кен Паллер, этот эксперимент стал “важным первым шагом в общении со сновидцами”. Учёный сравнил его с первым разговором по телефону или с высадкой космонавта на другой планете.

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