Учёные предложили лечить «синдром любовной травмы» электрошоком

Опубликовано: 16.06.2024 17:15 , Обновлено: 16.06.2024

Новое научное исследование, проведённое иранскими и немецкими учёными с применением методов нейровизуализации, показали, что транскраниальная стимуляция постоянным током способна уменьшить проявления так называемого "синдрома любовной травмы".

Эмоциональная боль от прекращения романтических отношений и расставания с любимым человеком может быть настолько сильной, что учёные дали ей собственное клиническое название – “синдром любовной травмы”. Он характеризуется такими симптомами, как эмоциональный стресс, депрессия, тревога, бессонница, перепады настроения, навязчивые мысли и повышенный риск самоубийства, а также чувство незащищенности, беспомощности и вины.

По словам учёных, прекращение романтических отношений — одна из самых болезненных потерь, которые переживает взрослый человек. Исследования нейровизуализации показывают, что существует чёткая нейропсихологическая связь между переживаниями, которые испытывает человек при расставаний, и теми, кто переживает тяжелую утрату, смерть близкого. В обоих случаях задействованы определенные префронтальные области головного мозга.

В июльском выпуске “Журнала психиатрических исследований” опубликовали выдержки из нового исследования, целью которого было определить, снижает ли выраженность этих симптомов усиление активности дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПФК) и вентролатеральной префронтальной коры (ВЛПФК) головного мозга с помощью усиленной анодной транскраниальной стимуляции постоянным током.

Участникам исследования предложили носить специальные наушники стоимостью 400 фунтов стерлингов всего по 20 минут два раза в день в течение пяти дней. Это устройство стимулировало их мозг слабым электрическим током. Как оказалось, даже такого непродолжительного воздействия достаточно, чтобы существенно облегчить человеку страдания и улучшить его депрессивное состояние, которое может сопровождать человека в случае любовной неудачи.

В исследовании приняли участие 36 добровольцев с “синдромом любовной травмы”. Их разделили на три группы - в одной группе ток был направлен на дорсолатеральную префронтальную кору, во второй - на вентролатеральную префронтальную кору, в третьей гарнитура была отключена.

Оказалось, что обе обрабатываемые в ходе исследования области мозга участвуют в произвольной регуляции эмоций. Однако, стимуляция ДЛПФК была более эффективной, чем стимуляция ВЛПФК. Испытуемые значительно улучшили своё состояние с точки зрения уровня тревоги и депрессии, причём эффект оказался долгосрочным - и спустя месяц после прекращения лечения участники исследования все еще чувствовали себя лучше.

Авторы исследования планируют масштабировать полученные результаты и продолжить научные изыскания.

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