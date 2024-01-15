Почему мы спим с поднятыми над головой руками? Эксперты объяснили, причем здесь дыхание и не опасно ли это

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Опубликовано: 15.01.2024 12:46 , Обновлено: 15.01.2024

Существует множество поз для сна. Кто-то любит спать на боку, кто-то на спине, а кто-то на животе. Многие люди спят, свернувшись калачиком или положив руки под голов. Но бывают случаи, когда мы спим с руками над головой. Почему так происходит и не опасно ли это?

Эксперты называют эту позу для сна “морской звездой”. Согласно исследованию, проведенному в 2017 году Советом по улучшению сна, около 7% людей регулярно спят таким образом.

По словам Криса Брантнера, сертифицированного тренера по науке сна в интервью Elite Daily, некоторые люди спят с руками над головой, потому что это естественный способ раскрыть легкие. Он отметил, что если вы обычно не засыпаете таким образом, но просыпаетесь в таком положении, это может означать, что у вас проблемы с дыханием посреди ночи.

Такая поза облегчает дыхание и защищает от боли в шее и плечах. Однако в то же время она может вызвать:

апноэ;

боль и скованность в пояснице или суставах;

онемение рук.

А это, в свою очередь, может снизить качество сна.

Если вы заметили у себя подобные дискомфортные ощущения, не боритесь с положением, в котором находится ваше тело, а поддержите его. Просто положите перед сном под колени подушку или свернутое полотенце. Это выровняет естественный изгиб позвоночника.

Многие люди, которые спят в позе “морской звезды”, делают это по привычке. Некоторые укладываются так, чтобы освободить место для объятий с партнером. Такой сон также откладывает появление морщин на лице.

К слову, по мнению специалистов по сну, люди, которые спят таким образом, более склонны к лунатизму.

Некоторые эксперты полагают, что поза во сне также может свидетельствовать о нашей личности. Спящие “морские звезды”, как правило, не любят быть в центре внимания. Они предпочитают быть слушателями, а не играть главную роль, передает Medonet.

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