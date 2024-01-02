Эту задачу для младшеклассников не могут решить многие взрослые. Какой правильный ответ?

Опубликовано: 02.01.2024 12:23 , Обновлено: 04.01.2024

Мы очень часто забываем, что мозг нуждается в такой же тренировке, как и другие части тела. Стоит время от времени стимулировать его различными головоломками. Например, попробуйте решить простую задачу из учебников для начальной школы Ответ на него не так очевиден, как может показаться на первый взгляд, поэтому и разделяет взрослых на два лагеря. А вы справитесь?

Такие тренировки для мозга обычно даются нелегко, поэтому многие бросают их в самом начале. Однако не стоит торопиться. Просто возьмите в руки лист бумаги и ручку и попробуйте правильно решить задачу: 250 - 240 : 2. Вы уже знаете, с чего начать?

[info_b] Тренировка мозга с помощью решения простых задач имеет важные преимущества. Например, развитие логического мышления, улучшение математических навыков, развитие творческого мышления, подготовка к будущей карьере и улучшение памяти и концентрации.[/info_b]

В этой задаче есть две операции - вычитание и деление. Чтобы решить его правильно, вам понадобятся знания из начальной школы, то есть знание порядка операций.

Правильный ответ

Если вы ответили 5, вы не правы. Все потому, что вы начали с вычитания. По математическим правилам, сначала нужно совершить деление, оно имеет приоритет.

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Правильный ответ — 130. То есть, после деления 240:2, у вас должно было получится 120. Теперь остается вычитание, которое, согласно правилам порядка действий, находится в самом конце. 250 — 120 = 130.

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[info_b]Стоит помнить об этих правилах, чтобы избежать бессмысленных вычислений. Всегда начинайте математические операции со скобок, только потом переходите к умножению и делению, и лишь в самом конце - к сложению и вычитанию. Запомните это правило, если вы собираетесь тренировать свой мозг с помощью математических задач.[/info_b]

Ранее Телеграф предлагал другую простую задачу, которое, однако, дается не всем взрослым. Посмотрите на картинку, а затем подумайте над решением. Какой будет ответ?

Это простейшая задача «сломала мозг» многим. В чем проблема?