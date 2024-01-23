Эта простейшая задача поставила в тупик многих. А у вас получится ответить правильно?

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Опубликовано: 23.01.2024 10:42 , Обновлено: 23.01.2024

В Сети есть много различных головоломок, которые требуют от нас логического мышления и творческого подхода. Причем, иногда даже простые задачи могут поставить нас в тупик и вызвать затруднения. Посмотрите на картинку выше и подумайте, с чего начать вычисления. У вас уже есть ответ?

При решении головоломок многие сразу же хотят сдаться, чтобы не тратить время и нервы. Но не стоит отчаиваться в самом начале. Эта задача действительно простая. Нужно лишь вспомнить, какие знания вы получили в начальной школе.

Задача выглядит так:

40÷ ½ +15 = ?

Самой большой проблемой здесь является дробь. Именно при действии с ней многие допускают ошибку.

Однако первым делом нужно сосредоточится на порядке математических операций. С чего вы начнете — с деления или сложения?

Подсказка

Начните с деления, потому что в математических правилах оно имеет приоритет перед сложением. После этого можно задуматься о дробях, а способов вычислить “40 : 1/2” довольно много.

Задача, которую вам нужно решить, - это простейшее деление натурального числа на обыкновенную дробь, а значит, проще всего записать эту операцию так: “40 x 2/1”. Стало ли легче?

Правильный ответ

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Итак, вы уже поняли, что 40 нужно умножить на 2 и разделить на 1. То есть, получается 80.

Теперь эту цифру нужно подставить в оставшуюся часть задачи: “80 + 15”. Согласитесь, сейчас все выглядит намного приятнее. На этом этапе ни у кого не должно возникнуть проблем со сложением.

Таким образом, правильный ответ — 95.

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Ранее Телеграф публиковал более простую головоломку. Хотя ответ на нее не так очевиден, как может показаться на первый взгляд, решение довольно тривиально. Справитесь?

Эту задачу для младшеклассников не могут решить многие взрослые. Какой правильный ответ?