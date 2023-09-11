Агентство S&P приостановило суверенные рейтинги Беларуси. Чем грозит?

Опубликовано: 11.09.2023 13:02 , Обновлено: 11.09.2023

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) приостановило расчет суверенных рейтингов Беларуси. Там объяснили это "отсутствием достаточной и своевременной информации". Что это означает и чем грозит Беларуси в будущем?

Согласно официальному пресс-релизу агентства, S&P приостановило расчет долгосрочных и краткосрочных суверенных кредитных рейтингов Беларуси в иностранной валюте и суверенного кредитного рейтинга в национальной валюте.

В случае с иностранной валютой рейтинги остановились на уровне SD/SD, в случае с национальной валютой - на уровне CCC/C. Для того, чтобы международные эксперты могли подтвердить эти рейтинги, они должны своевременно и достаточном объеме получать соответствующую финансовую и экономическую информацию от белорусских госорганов.

Однако, как следует из заявления S&P, данных от правительства об исполнении бюджета, составе госдолга и графике погашения госдолга агентство вовремя не получило. Как следствие,оно вынуждено было приостановить расчеты рейтингов для Беларуси.

Возобновить работу по Беларуси аналитики S&P пообещали тогда, когда госорганы предоставят недостающие данные, а сами эксперты агентства придут к выводу о том, что они соответствуют их стандартам “по количеству, своевременности и надежности”.

Если же по истечении “разумного периода времени” требования S&P, предъявленные белорусским властям, выполнены не будут, в агентстве пригрозили полностью отозвать свои рейтинги для страны. Это неизбежно ударит по её инвестиционной привлекательности.

[info_b]Суверенный кредитный рейтинг - это общепризнанный инструмент оценки способности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. По сути, это оценка “кредитной истории” всего государства, которую признают практически все участники международного рынка.

С практической точки зрения суверенный рейтинг позволяет объективно оценить вероятность дефолта в стране. При составлении подобных рейтингов учитываются такие показатели, как сумма госдолга, баланс бюджета, актуальные экономические и политические риски. Рейтингами пользуются инвесторы, в том числе крупные инвестиционные фонды, для которых они служат ориентиром того, можно ли приобретать гособлигации в той или иной стране.

В рейтинге агентства Standard & Poor’s, которое вместе с Moody’s и Fitch Ratings входит в “большую тройку” мировых рейтинговых агентств, оценки странам выставляются по шкале из латинских букв, - от А до D. Оценки категории А означают наилучшую кредитоспособность, SD - преддефолтное состояние, а D — дефолт.

В свою очередь, каждая буква обозначает свой уровень надежности и имеет свои вариации. В рейтинге стране может присваиваться от одной до трех букв, где три буквы - это высшая оценка в данной группе, а одна буква — низшая. К ним также могут добавляться знаки «+» или «-», чтобы показать дополнительные различия в оценках одной группы.

По сути, оценки шкалы подразделяются на три большие категории: инвестиционная, спекулятивная и дефолтная. К инвестиционной категории относятся оценки от ААА до ВВВ-, к спекулятивной — от BB+ до C. Оценки SD и D — дефолтная категория.

Высокий кредитный рейтинг означает, что компании или государству можно практически безопасно доверять свои деньги, так как они раньше платили по счетам и сейчас находятся в хорошем финансовом положении. Низкий рейтинг, напротив, означает, что кредиторы и инвесторы подвергают себя огромному риску, вкладывая свой капитал в проекты в этой стране.

Таким образом, Беларусь, согласно последним суверенным рейтингам S&P, оставалась в спекулятивной категории. Рейтинг CCC/C обозначал высокие риски для инвесторов, а финансовые обязательства, по мнению аналитиков, страна могла выполнять только “при наличии благоприятной финансовой, деловой и экономической конъюнктуры.” Если же S&P прекратит проводить оценку рейтинга Беларуси, потенциальным инвесторам придётся самостоятельно рассчитывать риски, с которыми они могут столкнуться, выходя на белорусский рынок. Очевидно, что некоторых инвесторов это может отпугнуть в пользу более предсказуемых и благонадежных рынков. [/info_b]