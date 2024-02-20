Зачем белорусам пить изюмную воду? Вот как приготовить вкусный напиток

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Опубликовано: 20.02.2024 09:24 , Обновлено: 20.02.2024

Изюмную воду считают эффективным средством для очищения печени. Но на этом ее ценные свойства не заканчиваются. Питье этого напитка может принести вам много пользы, а готовить его очень просто. Возможно, название "изюмная вода" звучит не очень привлекательно, но многие уверяют, что напиток действительно очень вкусный.

Полезные свойства изюмной воды

Изюмной воде приписывают множество ценных свойств. Это традиционный и натуральный способ улучшить здоровье и самочувствие, а также справиться с некоторыми недугами.

Как пишет портал Medonet, изюмная вода:

обладает детоксикационным и очищающим печень действием;

содержит клетчатку;

ускоряет обмен веществ;

улучшает пищеварение;

предотвращает вздутие живота и запоры;

содержит йод, которого в организме большинства из нас слишком мало;

положительно влияет на зубы. Он защищает от кариеса и обладает антибактериальным эффектом.

В отличие от самого изюма, изюмная вода содержит небольшое количество сахара, поэтому ее можно пить во время похудения и диеты с низким содержанием сахара.

[info_b]Отметим, что сам изюм — очень полезный продукт, благодаря своему богатому составу, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Он улучшает пищеварение, повышает уровень энергии, укрепляет кости, поддерживает здоровье сердца, улучшает функцию мозга и снижает риск некоторых заболеваний.

Однако изюм имеет высокую калорийность, поэтому следует употреблять его с умеренностью.[/info_b]

Как приготовить?

Приготовить изюмную воду очень просто. Все, что вам нужно, —это:

пачка изюма (100-150 г);

2 стакана воды.

[info_b]Выбирайте изюм темный, мелкий и без блеска.[/info_b]

Обязательно тщательно промойте изюм в теплой воде.

Налейте две чашки воды в кастрюлю и доведите до кипения. Бросьте изюм и варите на слабом огне, накрыв крышкой, в течение 15-20 минут.

Отставьте кастрюлю в сторону на 12 часов. По истечении этого времени изюм можно процедить.

Теперь ваша вода готова к употреблению. Оставшийся изюм можно использовать в пирогах, овсянке или съесть в качестве закуски.

Как употреблять изюмную воду?

Рекомендуется пить ее утром натощак. Для лучшего эффекта ее можно слегка подогреть.

Удобнее всего приготовить ее вечером и выпить утром. Напиток в больших количествах можно хранить в холодильнике в течение 2-3 дней.

Очищающая процедура с изюмной водой должна длиться четыре дня и может повторяться каждый месяц.

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