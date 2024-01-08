Что произойдет, если съесть виноград прямо с косточками? Диетолог рассказала, когда точно не стоит

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 08.01.2024 14:05 , Обновлено: 08.01.2024

Можно ли есть виноград с косточками? Многие люди специально выплевывают их, потому что они горькие и невкусные при разжевывании. Однако, по словам диетологов, они могут быть полезны. Хотя для некоторых людей косточки винограда могут стать причиной многих проблем. Что будет с организмом и кому нельзя их есть?

Очевидно, что в самом винограде содержится много витаминов: А, В и С, а также фосфор, цинк, железо, магний и много клетчатки. Кроме того, они благотворно влияют на кровеносную систему, поддерживают работу щитовидной железы и помогают избавить организм от кислот.

Темный сорт этого фрукта считается более богатым на полезные вещества и содержит больше полифенолов и ресвератрола, которые оказывают значительное влияние на уменьшение количества инфарктов, инсультов и защищают от атеросклероза.

Что касается виноградных косточек, то чаще всего люди стараются избавиться от них. Однако, это ошибка, так как они чрезвычайно полезны. Так, диетолог Ханна Столиньска-Федорович утверждает, что виноград следует есть целиком, вместе с косточками.

“В них содержатся незаменимые ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего холестерина. В конце концов, семена, которые мы так старательно удаляем из плодов, используются для производства масла. Поэтому они не вредны. В косточках также много флавоноидов”, - объяснила она.

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А еще, как отметила врач-гастроэнтеролог Елизавета Кочеткова, в семенах винограда 40% клетчатки, 16% масла, 11% белков и 7% сложных фенолов, таких как танины, а также витамины С и Е.

Таким образом, в целом виноградные косточки безопасны для организма. Однако их все же советуют разжевывать для лучшего переваривания.

Кому противопоказаны косточки винограда?

Однако стоит помнить, что не всем стоит есть виноградные косточки. А именно людям, страдающим дивертикулезом толстой кишки, поскольку могут вызвать воспаление кишечника.

Их также следует избегать людям, принимающим антикоагулянты, поскольку косточки разжижают кровь, а также беременным и кормящим женщинам.

Детям виноградные косточки также есть не стоит.

Кроме того, всем остальным нужно помнить, что употребление виноградных косточек в неограниченном количестве может привести к нарушению функций пищеварительной системы, а еще повредить зубы и десны.

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