Как легко снять наклейку? Просто приложите к ней это и потяните

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Оторвать наклейку с упаковки или предметов часто бывает очень трудно. Конечно, можно попытаться соскоблить ее, но это занимает много времени и не гарантирует, что все получится. Кроме того, после удаления наклеек на изделиях часто остаются некрасивые следы клея. Оказывается, есть один прием, благодаря которому можно справится с проблемой за считанные секунды.

Лайфхаком поделился пользовательница TikTok с ником @natitestuje. Она опубликовала видео, как эффективно снять наклейку.

Оказывается все, что вам нужно сделать, — это достать скотч. Отрежьте кусок ленты, приложите к наклейке и потяните. Она отклеиться вместе со скотчем.

[link href=“https://www.tiktok.com/@natitestuje?refer=embed” title=“@natitestuje” target=“_blank” rel=“noopener”] @natitestuje [/link] Jestem w szoku! Tyle razy człowiek się męczył i siłował z tymi naklejkami ? szok haha ??? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sposobydomowe?refer=embed” title=“sposobydomowe” target=“_blank” rel=“noopener”] #sposobydomowe [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/domowesposoby?refer=embed” title=“domowesposoby” target=“_blank” rel=“noopener”] #domowesposoby [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/testujemy?refer=embed” title=“testujemy” target=“_blank” rel=“noopener”] #testujemy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tricksandtips?refer=embed” title=“tricksandtips” target=“_blank” rel=“noopener”] #tricksandtips [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/poradydlawszystkich?refer=embed” title=“poradydlawszystkich” target=“_blank” rel=“noopener”] #poradydlawszystkich [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/poradydomowe?refer=embed” title=“poradydomowe” target=“_blank” rel=“noopener”] #poradydomowe [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/testing?refer=embed” title=“testing” target=“_blank” rel=“noopener”] #testing [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/正确答对问题-6995835233702512642?refer=embed” title=”♬ 正确答对问题 - Official Sound Studio” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ 正确答对问题 - Official Sound Studio [/link]