Как выглядели электромобили в начале XX века? Нашли уникальные видео

🎥 Видео

Опубликовано: 02.04.2024 21:20 , Обновлено: 04.04.2024

В соцсетях завирусилось винтажное видео с испанскими электромобилями из прошлого.

Электромобили - это не изобретение 21 века, как могло показаться некоторым. Попытки создания автомобилей уходят в далёкое прошлое. Так, в Барселоне 1943 года существовали электромобили-такси Eucort, в которых использовалась быстрая замена аккумуляторной батареи.

Винтажной видеосъёмкой процесса замены той самой батареи поделился паблик “Historic Vids” в Х (бывший Twitter).