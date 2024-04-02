Как выглядели электромобили в начале XX века? Нашли уникальные видео
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В соцсетях завирусилось винтажное видео с испанскими электромобилями из прошлого.
Электромобили - это не изобретение 21 века, как могло показаться некоторым. Попытки создания автомобилей уходят в далёкое прошлое. Так, в Барселоне 1943 года существовали электромобили-такси Eucort, в которых использовалась быстрая замена аккумуляторной батареи.
Винтажной видеосъёмкой процесса замены той самой батареи поделился паблик “Historic Vids” в Х (бывший Twitter).
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