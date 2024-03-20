"Это для ленивых" — Белоруска купила готовое тесто для блинов и показала, что из этого вышло

🎥 Видео

Опубликовано: 20.03.2024 16:08 , Обновлено: 20.03.2024

Одна из активных пользовательниц TikTok опубликовала видео из магазина, где нашла тесто для блинов... в бутылке. Девушка купила и решила его протестировать. Что было дальше?

Белоруска пришла домой, рассказала про состав, а затем принялась выливать готовую смесь на разогретую сковороду. Кстати, ингредиенты у полуфабриката вполне классические, а за 980 миллилитров придётся отдать почти 5 рублей.

“Срок годности составляет 24 часа, поэтому нужно покупать и сразу готовить”, — рассказала в ролике девушка. В итоге из одной бутылки у неё получилось 17 тонких блинчиков.

“Блинчик — топ! Вкусный, как домашний. Вообще не отличишь”, — резюмировала в конце видео белоруска. Однако восторженные отзывы были не у всех. Пользователи разделились на два лагеря: кто-то писал, что “это для ленивых”, а другие называли продукт “прекрасным изобретением”. Нашлись в обсуждении и шутники: “Зачем жарить, если можно выпить?”

“За 5 рублей можно самому миллион блинов сделать”, — высказал негодование один из пользователей, а другой добавил: “Его легко замешать, переплата в 3 раза”.

На защиту полуфабриката встали другие неравнодушные белорусы: “Не понимаю людей, которые пишут, что лучше домашние. Это само собой, но иногда лень замешивать, либо покупать для этого продукты. Лично у меня не всегда тесто идеально получается. Хорошая вещь”.

“Для меня это идеально. зачем покупать кучу лишних продуктов, чтобы они стояли и портились? замешать тесто у меня не получается так равномерно”, — написала под роликом ещё одна девушка.

Кстати, новинкой блинное тесто не назовёшь. На сайте одного из белорусских магазинов оно появилось уже 4 года назад.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси появился необычный продукт из Китая и Кореи. За маленькую пачку весом в 4 грамма просят почти четыре рубля. Выходит, за целый килограмм придётся отдать почти 1000 рублей.

В белорусских магазинах появился продукт почти по 1000 рублей за кг. За что такие деньги?