Как охладить тело в жару за 5 секунд? Проверенный метод без кондиционера и вентилятора

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Опубликовано: 18.06.2023 11:28 , Обновлено: 18.06.2023

От жары и духоты страдают многие люди. В моменты, когда солнце нещадно палит, и нет спасения ни в тени на улице, ни даже в доме, нужно знать несколько правил, который действительно помогут охладиться. При этом вам не понадобится покупать довольно дорогие кондиционеры и вентиляторы. А сам способ займет всего 5 секунд.

Чтобы быстро охладить тело, когда вам жарко, душно и плохо, нужно облить холодной водой чувствительный зоны на теле.

Первое, что нужно охладить — это запястья. Просто подставьте их под струю холодной воды и вы сразу же почувствуете облегчение во всем теле. Этой действительно займет всего 5 секунд. Но если хотите, чтобы эффект сохранился на час, то стоит подержать кисти рук под холодной водой около 30 секунд.

Далее холодными и мокрыми руками пройдитесь по задней части шеи, у ее основания. Кроме того, к ней можно приложить холодный компресс.

Также водой можно облить внутреннюю часть локтей, пах и место под коленями. Там тоже расположены те точки, из-за которых все наше тело почувствует настоящее облегчение от жары.

Еще один совет — окуните в прохладной воде ноги. Просто вспомните, как становится хорошо, когда в разгар жары вы заходите в море, озеро или реку. Действительно же работает?

При всем при этом эксперты не советуют принимать в жару холодный душ. Почему?

Почему в жару нельзя принимать прохладный душ? Эксперты рассказали, чем заменить

Съешьте карри и сделайте «львиный вдох»

Ранее Телеграф также публиковал неожиданные способы охладиться от жителей стран, где аномальные температуры в порядке вещей. Например, съесть карри, опускать руки в холодную воду или сделать «львиный вдох»:

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Кроме того, вы можете сделать охлаждающее устройство для квартиры из картона и пластиковых бутылок. По заверениям авторов инструкции, такой кондиционер может снизить температуру в комнате на 5 градусов!

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